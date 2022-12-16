Экстренные отключения электричества сейчас по всей стране — Тимошенко
Экстренные отключения электричества произошли во всей Украине – независимо от того, были в конкретном регионе «прилеты» или нет.
Об этом в эфире нацмарафона заявил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
«Мы подтверждаем «прилеты» по энергообъектам в нескольких областях, в том числе и в Киеве. Именно поэтому сейчас вводятся экстренные аварийные отключения по всей стране – независимо от того, был ли в этой области «прилет» или не было. Ведь напомню, у нас единая энергосистема по всей стране. У нас введены экстренные аварийные отключения. Возможны перепады в дальнейшем водоснабжения и теплоснабжения в нескольких областях. Просим с пониманием относиться к ситуации», — сказал он.
Тимошенко заверил, что на всех местах ударов российских ракет уже работают ГСЧС, энергетики и коммунальщики. Восстановить систему рассчитывают «в кратчайшие сроки».
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Тем временем Харьков сейчас полностью обесточен, не работают электротранспорт, не ездят поезда в метро. Однако метрополитен работает как большой «пункт незламності». Харьковчан пригласили приходить на станции, чтобы зарядить гаджеты и бесплатно выпить горячие напитки.
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 11:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экстренные отключения электричества произошли во всей Украине – независимо от того, были в конкретном регионе «прилеты» или нет".