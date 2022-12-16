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Экстренные отключения электричества сейчас по всей стране — Тимошенко

Общество 11:49   16.12.2022
Оксана Горун
Экстренные отключения электричества сейчас по всей стране — Тимошенко Фото: кадр из трансляции нацмарафона

Экстренные отключения электричества произошли во всей Украине – независимо от того, были в конкретном регионе «прилеты» или нет.

Об этом в эфире нацмарафона заявил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Мы подтверждаем «прилеты» по энергообъектам в нескольких областях, в том числе и в Киеве. Именно поэтому сейчас вводятся экстренные аварийные отключения по всей стране – независимо от того, был ли в этой области «прилет» или не было. Ведь напомню, у нас единая энергосистема по всей стране. У нас введены экстренные аварийные отключения. Возможны перепады в дальнейшем водоснабжения и теплоснабжения в нескольких областях. Просим с пониманием относиться к ситуации», — сказал он.

Тимошенко заверил, что на всех местах ударов российских ракет уже работают ГСЧС, энергетики и коммунальщики. Восстановить систему рассчитывают «в кратчайшие сроки».

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Тем временем Харьков сейчас полностью обесточен, не работают электротранспорт, не ездят поезда в метро. Однако метрополитен работает как большой «пункт незламності». Харьковчан пригласили приходить на станции, чтобы зарядить гаджеты и бесплатно выпить горячие напитки.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 11:49;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экстренные отключения электричества произошли во всей Украине – независимо от того, были в конкретном регионе «прилеты» или нет".