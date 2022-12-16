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Екстрені відключення електрики зараз по всій країні – Тимошенко

Суспільство 11:49   16.12.2022
Оксана Горун
Екстрені відключення електрики зараз по всій країні – Тимошенко

Екстрені відключення електрики відбулися по всій Україні – незалежно від того, були в конкретному регіоні “прильоти” чи ні.

Про це в етері нацмарафону заявив заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

“Ми підтверджуємо “прильоти” по енергооб’єктах у кількох областях, у тому числі й у Києві. Саме тому зараз вводяться екстрені аварійні відключення по всій країні – незалежно від того, чи був у цій області “приліт”, чи не було. Адже нагадаю, у нас єдина енергосистема по всій країні. У нас введені екстрені аварійні відключення. Можливі перепади у подальшому водопостачання та теплопостачання у кількох областях. Просимо з розумінням ставитися до ситуації”, – сказав він.

Тимошенко запевнив, що на всіх місцях ударів російських ракет уже працюють ДСНС, енергетики та комунальники. Відновити систему розраховують “у найкоротші терміни”.

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Тим часом, Харків зараз повністю знеструмлений, не працюють електротранспорт, не їздять поїзди в метро. Проте метрополітен працює як великий “пункт незламності”. Харків’ян запросили приходити на станції, щоб зарядити гаджети та безкоштовно випити гарячих напоїв.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 11:49;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Екстрені відключення електрики відбулися по всій Україні – незалежно від того, були в конкретному регіоні “прильоти” чи ні".