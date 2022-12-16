Екстрені відключення електрики зараз по всій країні – Тимошенко

Екстрені відключення електрики відбулися по всій Україні – незалежно від того, були в конкретному регіоні “прильоти” чи ні.

Про це в етері нацмарафону заявив заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

“Ми підтверджуємо “прильоти” по енергооб’єктах у кількох областях, у тому числі й у Києві. Саме тому зараз вводяться екстрені аварійні відключення по всій країні – незалежно від того, чи був у цій області “приліт”, чи не було. Адже нагадаю, у нас єдина енергосистема по всій країні. У нас введені екстрені аварійні відключення. Можливі перепади у подальшому водопостачання та теплопостачання у кількох областях. Просимо з розумінням ставитися до ситуації”, – сказав він.

Тимошенко запевнив, що на всіх місцях ударів російських ракет уже працюють ДСНС, енергетики та комунальники. Відновити систему розраховують “у найкоротші терміни”.

Тим часом, Харків зараз повністю знеструмлений, не працюють електротранспорт, не їздять поїзди в метро. Проте метрополітен працює як великий “пункт незламності”. Харків’ян запросили приходити на станції, щоб зарядити гаджети та безкоштовно випити гарячих напоїв.