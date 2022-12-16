Екстрені відключення електрики зараз по всій країні – Тимошенко
Екстрені відключення електрики відбулися по всій Україні – незалежно від того, були в конкретному регіоні “прильоти” чи ні.
Про це в етері нацмарафону заявив заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
“Ми підтверджуємо “прильоти” по енергооб’єктах у кількох областях, у тому числі й у Києві. Саме тому зараз вводяться екстрені аварійні відключення по всій країні – незалежно від того, чи був у цій області “приліт”, чи не було. Адже нагадаю, у нас єдина енергосистема по всій країні. У нас введені екстрені аварійні відключення. Можливі перепади у подальшому водопостачання та теплопостачання у кількох областях. Просимо з розумінням ставитися до ситуації”, – сказав він.
Тимошенко запевнив, що на всіх місцях ударів російських ракет уже працюють ДСНС, енергетики та комунальники. Відновити систему розраховують “у найкоротші терміни”.
Читайте також: Ракетний удар по Україні: ситуація в регіонах (доповнюється)
Тим часом, Харків зараз повністю знеструмлений, не працюють електротранспорт, не їздять поїзди в метро. Проте метрополітен працює як великий “пункт незламності”. Харків’ян запросили приходити на станції, щоб зарядити гаджети та безкоштовно випити гарячих напоїв.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Екстрені відключення електрики зараз по всій країні – Тимошенко»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 11:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Екстрені відключення електрики відбулися по всій Україні – незалежно від того, були в конкретному регіоні “прильоти” чи ні".