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Харків’янам пропонують зарядити гаджети в метро

Суспільство 11:39   16.12.2022
Оксана Горун
Харків’янам пропонують зарядити гаджети в метро

Метро в Харкові зараз працює як укриття та наймасштабніший у місті “пункт незламності”.

“Шановні харків’яни! На кожній станції Харківського метрополітену ви можете підзарядити свої гаджети та отримати безкоштовні гарячі напої”, – повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен”.

При цьому поїзди в метро не ходять. Також у Харкові не працює електротранспорт. За інформацією голови ХОВА Олега Синєгубова, регіон знеструмлений через удари по об’єктах критичної інфраструктури. При цьому подекуди спрацювала “автоматика” – тобто відключення пов’язане не з пошкодженнями, а з необхідністю убезпечити енергосистему.

Докладніше про ситуацію на Харківщині.

Докладніше про ситуацію в регіонах України.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 11:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Метро в Харкові зараз працює як укриття та наймасштабніший у місті “пункт незламності”".