Харків’янам пропонують зарядити гаджети в метро
Метро в Харкові зараз працює як укриття та наймасштабніший у місті “пункт незламності”.
“Шановні харків’яни! На кожній станції Харківського метрополітену ви можете підзарядити свої гаджети та отримати безкоштовні гарячі напої”, – повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен”.
При цьому поїзди в метро не ходять. Також у Харкові не працює електротранспорт. За інформацією голови ХОВА Олега Синєгубова, регіон знеструмлений через удари по об’єктах критичної інфраструктури. При цьому подекуди спрацювала “автоматика” – тобто відключення пов’язане не з пошкодженнями, а з необхідністю убезпечити енергосистему.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 11:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Метро в Харкові зараз працює як укриття та наймасштабніший у місті “пункт незламності”".