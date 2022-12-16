Харків’янам пропонують зарядити гаджети в метро

Метро в Харкові зараз працює як укриття та наймасштабніший у місті “пункт незламності”.

“Шановні харків’яни! На кожній станції Харківського метрополітену ви можете підзарядити свої гаджети та отримати безкоштовні гарячі напої”, – повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен”.

При цьому поїзди в метро не ходять. Також у Харкові не працює електротранспорт. За інформацією голови ХОВА Олега Синєгубова, регіон знеструмлений через удари по об’єктах критичної інфраструктури. При цьому подекуди спрацювала “автоматика” – тобто відключення пов’язане не з пошкодженнями, а з необхідністю убезпечити енергосистему.

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