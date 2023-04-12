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Армия РФ из минометов обстреляла Золочевщину: повреждены дома и энергосети

15:46   12.04.2023
Виктория Яковенко
Армия РФ из минометов обстреляла Золочевщину: повреждены дома и энергосети Фото: «Заря»

12 апреля в 13:00 военные РФ обстреляли село Ивашки на Харьковщине. Жертв в результате обстрела нет.

Об этом сообщает местное издание «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской военной администрации Виктора Коваленко.

«В результате очередных террористических действий оккупанта, в отношении мирного населения нашей громады, повреждены два дома и энергосети. Специалисты занимаются восстановлением света», – рассказал Коваленко.

Жертв в результате обстрелов нет, добавил глава Золочевской ВА.

01
Фото: «Заря»
02
Фото: «Заря»
03
Фото: «Заря»
04
Фото: «Заря»

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Автор: Виктория Яковенко

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    • • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 15:46;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 апреля в 13:00 военные РФ обстреляли село Ивашки на Харьковщине. Жертв в результате обстрела нет.".