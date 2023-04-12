Армия РФ из минометов обстреляла Золочевщину: повреждены дома и энергосети

12 апреля в 13:00 военные РФ обстреляли село Ивашки на Харьковщине. Жертв в результате обстрела нет.

Об этом сообщает местное издание «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской военной администрации Виктора Коваленко.

«В результате очередных террористических действий оккупанта, в отношении мирного населения нашей громады, повреждены два дома и энергосети. Специалисты занимаются восстановлением света», – рассказал Коваленко.

Жертв в результате обстрелов нет, добавил глава Золочевской ВА.