Армія РФ обстріляла Золочівщину: пошкоджено будинки та енергомережі
Фото: “Зоря”
12 квітня о 13:00 квітня військові РФ обстріляли село Івашки на Харківщині. Жертв внаслідок ударів немає.
Про це повідомляє місцеве видання «Зоря» з посиланням на начальника Золочівської військової адміністрації Віктора Коваленка.
«В результаті чергових терористичних дій окупанта, щодо мирного населення нашої громади, пошкоджено два будинки та енергомережі. Фахівці займаються відновленням світла», – розповів Коваленко.
Жертв внаслідок обстрілів немає, додав голова Золочівської ВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 15:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 квітня о 13:00 квітня військові РФ обстріляли село Івашки на Харківщині. Жертв внаслідок ударів немає.".