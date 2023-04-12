Армія РФ обстріляла Золочівщину: пошкоджено будинки та енергомережі

12 квітня о 13:00 квітня військові РФ обстріляли село Івашки на Харківщині. Жертв внаслідок ударів немає.

Про це повідомляє місцеве видання «Зоря» з посиланням на начальника Золочівської військової адміністрації Віктора Коваленка.

«В результаті чергових терористичних дій окупанта, щодо мирного населення нашої громади, пошкоджено два будинки та енергомережі. Фахівці займаються відновленням світла», – розповів Коваленко.

Жертв внаслідок обстрілів немає, додав голова Золочівської ВА.