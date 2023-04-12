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Армія РФ обстріляла Золочівщину: пошкоджено будинки та енергомережі

15:46   12.04.2023
Вікторія Яковенко
Армія РФ обстріляла Золочівщину: пошкоджено будинки та енергомережі Фото: “Зоря”

12 квітня о 13:00 квітня військові РФ обстріляли село Івашки на Харківщині. Жертв внаслідок ударів немає.

Про це повідомляє місцеве видання «Зоря» з посиланням на начальника Золочівської військової адміністрації Віктора Коваленка.

«В результаті чергових терористичних дій окупанта, щодо мирного населення нашої громади, пошкоджено два будинки та енергомережі. Фахівці займаються відновленням світла», – розповів Коваленко.

Жертв внаслідок обстрілів немає, додав голова Золочівської ВА.

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Фото: “Зоря”
02
Фото: “Зоря”
03
Фото: “Зоря”
04
Фото: “Зоря”

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 15:46;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 квітня о 13:00 квітня військові РФ обстріляли село Івашки на Харківщині. Жертв внаслідок ударів немає.".