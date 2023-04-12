Ворог обстріляв Дворічну: Синєгубов повідомляє про поранених
12 квітня війська РФ обстріляли селище Дворічна у Куп’янському районі. Поранення отримали двоє цивільних, розповів Синєгубов.
Внаслідок обстрілів поранення отримали 40-річний чоловік та 30-річна жінка, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«Обоє у важкому стані. Зараз медики борються за їхнє життя», – розповів Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 14:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 квітня війська РФ обстріляли селище Дворічна у Куп’янському районі. Поранення отримали двоє цивільних, розповів Синєгубов. ".