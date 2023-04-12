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Ворог обстріляв Дворічну: Синєгубов повідомляє про поранених

Події 14:58   12.04.2023
Вікторія Яковенко
Ворог обстріляв Дворічну: Синєгубов повідомляє про поранених

12 квітня війська РФ обстріляли селище Дворічна у Куп’янському районі. Поранення отримали двоє цивільних, розповів Синєгубов. 

Внаслідок обстрілів поранення отримали 40-річний чоловік та 30-річна жінка, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Обоє у важкому стані. Зараз медики борються за їхнє життя», – розповів Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко

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Ворог обстріляв Дворічну: Синєгубов повідомляє про поранених

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 14:58;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 квітня війська РФ обстріляли селище Дворічна у Куп’янському районі. Поранення отримали двоє цивільних, розповів Синєгубов. ".