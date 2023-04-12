Ворог обстріляв Дворічну: Синєгубов повідомляє про поранених

12 квітня війська РФ обстріляли селище Дворічна у Куп’янському районі. Поранення отримали двоє цивільних, розповів Синєгубов.

Внаслідок обстрілів поранення отримали 40-річний чоловік та 30-річна жінка, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Обоє у важкому стані. Зараз медики борються за їхнє життя», – розповів Синєгубов.