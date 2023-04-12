Live
  • Среда 12.04.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.88
    • 🟢

Враг обстрелял Двуречную: Синегубов сообщает о раненых

Происшествия 14:58   12.04.2023
Виктория Яковенко
Враг обстрелял Двуречную: Синегубов сообщает о раненых

12 апреля армия РФ обстреляла поселок Двуречная в Купянском районе. Ранение получили двое мирных, рассказал Синегубов. 

В результате обстрелов ранения получили 40-летний мужчина и 30-летняя женщина, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Оба в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за их жизнь», – рассказал Синегубов.

Читайте также: На Купянско-Лиманском направлении уничтожены и ранены более 150 оккупантов

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

18:21
Еще одно приграничное село на Харьковщине обстрелял враг из артиллерии (фото)
17:33
Два человека погибли в Двуречной Харьковской области от обстрела – полиция
16:38
На Харьковщине отравившаяся бобриха приползла к людям за помощью (видео)
15:46
Армия РФ из минометов обстреляла Золочевщину: повреждены дома и энергосети
14:58
Враг обстрелял Двуречную: Синегубов сообщает о раненых

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Враг обстрелял Двуречную: Синегубов сообщает о раненых»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 14:58;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 апреля армия РФ обстреляла поселок Двуречная в Купянском районе. Ранение получили двое мирных, рассказал Синегубов. ".