Враг обстрелял Двуречную: Синегубов сообщает о раненых

12 апреля армия РФ обстреляла поселок Двуречная в Купянском районе. Ранение получили двое мирных, рассказал Синегубов.

В результате обстрелов ранения получили 40-летний мужчина и 30-летняя женщина, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Оба в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за их жизнь», – рассказал Синегубов.