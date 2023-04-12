Враг обстрелял Двуречную: Синегубов сообщает о раненых
12 апреля армия РФ обстреляла поселок Двуречная в Купянском районе. Ранение получили двое мирных, рассказал Синегубов.
В результате обстрелов ранения получили 40-летний мужчина и 30-летняя женщина, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
«Оба в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за их жизнь», – рассказал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 14:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 апреля армия РФ обстреляла поселок Двуречная в Купянском районе. Ранение получили двое мирных, рассказал Синегубов. ".