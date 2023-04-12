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На Купянско-Лиманском направлении уничтожены и ранены более 150 оккупантов

Общество 11:53   12.04.2023
Виктория Яковенко
На Купянско-Лиманском направлении уничтожены и ранены более 150 оккупантов

На Купянско-Лиманском направлении за сутки произошло 414 обстрелов и 9 боевых столкновений, в результате чего 50 оккупантов были уничтожены и 108 получили ранения.

Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал в эфире национального телемарафона. По его словам, Лимано-Купянское направление остается лидером по количеству артиллерийских обстрелов.

«Уничтожены танк Т-72, беспилотный аппарат «Орлан-10» и станция РЭБ «Житель», — сообщил Череватый.

В ВСУ также добавили, что враг продолжает атаковать на Бахмутском, Лиманском и Купянском направлениях.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 11:53;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении за сутки произошло 414 обстрелов и 9 боевых столкновений, в результате чего 50 оккупантов были уничтожены и 108 получили ранения.".