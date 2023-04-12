Два подрыва на минах и раненая — Синегубов сообщил о сутках на Харьковщине
Купянский район обстреливали из РСЗО, а в Изюмском начался пожар из-за падения российского беспилотника — подробности событий сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Под обстрелами на Харьковщине за минувшие сутки были Харьковский, Чугуевский, Купянский и Изюмский районы.
«В результате обстрелов г. Волчанск Чугуевского района повреждено по меньшей мере 4 жилых дома и дорожное полотно. В Изюмском районе в результате падения российского БПЛА произошел пожар на площади 10 га на открытой территории в поле. В результате обстрела из РСЗО с. Кондрашовка Купянского района ранения получила 62-летняя женщина», — перечислил Олег Синегубов.
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Он также напомнил о двух подрывах на взрывоопасных предметах, которые случились в регионе за сутки. Пострадали 32-летний мужчина в селе Подобовка Купянского района и 48-летний — в селе Рубежное на Чугуевщине. Подробности происшествий ранее сообщала ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 08:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Купянский район обстреливали из РСЗО, а в Изюмском начался пожар из-за падения российского беспилотника — подробности событий сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".