На Харьковщине мужчина наступил на мину «лепесток» во дворе своего дома — ГСЧС

Спасатели ГСЧС сообщили об очередном подрыве на взрывоопасном предмете, который случился в Харьковской области вечером 11 апреля.

«В 18:47 в Чугуевском районе, с. Рубежное, на территории частного домовладения, произошел взрыв взрывоопасного предмета. Мужчина, 1975 года рождения, во дворе собственного дома наступил на мину «лепесток». В результате взрыва он получил осколочные ранения разной степени тяжести. Он был доставлен в городскую больницу. Окончательные обстоятельства происшествия выясняются», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также спасатели напомнили о другом подрыве, который вчера случился в Купянском районе. Там пострадал тракторист.

«Около 14:10 в Купянском районе произошел очередной подрыв транспортного средства на неизвестном взрывоопасном предмете. Событие случилось вблизи сел Сподобовка и Кравцовка Шевченковской громады во время проведения весенне-полевых работ. В результате наезда трактора на ВОП 32-летний тракторист получил контузию. В настоящее время он находится в лечебном учреждении», — сообщили подробности спасатели.

Только за минувшие сутки в Харьковской области изъяли и обезвредили 161 взрывоопасный предмет. Жителей региона призывают быть осторожными и бдительными.