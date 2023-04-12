На Харьковщине мужчина наступил на мину «лепесток» во дворе своего дома — ГСЧС
Спасатели ГСЧС сообщили об очередном подрыве на взрывоопасном предмете, который случился в Харьковской области вечером 11 апреля.
«В 18:47 в Чугуевском районе, с. Рубежное, на территории частного домовладения, произошел взрыв взрывоопасного предмета. Мужчина, 1975 года рождения, во дворе собственного дома наступил на мину «лепесток». В результате взрыва он получил осколочные ранения разной степени тяжести. Он был доставлен в городскую больницу. Окончательные обстоятельства происшествия выясняются», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Также спасатели напомнили о другом подрыве, который вчера случился в Купянском районе. Там пострадал тракторист.
«Около 14:10 в Купянском районе произошел очередной подрыв транспортного средства на неизвестном взрывоопасном предмете. Событие случилось вблизи сел Сподобовка и Кравцовка Шевченковской громады во время проведения весенне-полевых работ. В результате наезда трактора на ВОП 32-летний тракторист получил контузию. В настоящее время он находится в лечебном учреждении», — сообщили подробности спасатели.
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Только за минувшие сутки в Харьковской области изъяли и обезвредили 161 взрывоопасный предмет. Жителей региона призывают быть осторожными и бдительными.
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 08:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ГСЧС сообщили об очередном подрыве на взрывоопасном предмете, который случился в Харьковской области вечером 11 апреля".