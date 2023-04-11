Live
  • Вторник 11.04.2023
    • Харьков
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.83
    • 🟢

В Харьковской области тракторист подорвался на мине

Происшествия 17:27   11.04.2023
Оксана Якушко
В Харьковской области тракторист подорвался на мине

В Купянском районе тракторист наехал на взрывоопасный предмет, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сегодня, 11 апреля, около 14:10 в Купянском районе вблизи сел Сподобовка и Кравцовка Шевченковского общества во время проведения весенне-полевых работ тракторист наехал на неизвестный снаряд. В результате 32-летний мужчина получил контузию. В настоящее время он находится в больнице.

Читайте также: В Харьковской области на огороде мужчина подорвался на мине – ГСЧС

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

17:27
В Харьковской области тракторист подорвался на мине
12:58
На Купянщине разоблачили коллаборантку: работала в отделе здравоохранения
08:40
На Харьковщине мужчина случайно поджег себя — информация ГСЧС
19:07
«Черные саперы» активизировались на Харьковщине (видео)
18:43
На Харьковщине саперы подорвались на мине, которая была глубоко под землей

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харьковской области тракторист подорвался на мине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 17:27;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе тракторист наехал на взрывоопасный предмет, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".