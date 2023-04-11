В Харьковской области тракторист подорвался на мине

В Купянском районе тракторист наехал на взрывоопасный предмет, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сегодня, 11 апреля, около 14:10 в Купянском районе вблизи сел Сподобовка и Кравцовка Шевченковского общества во время проведения весенне-полевых работ тракторист наехал на неизвестный снаряд. В результате 32-летний мужчина получил контузию. В настоящее время он находится в больнице.