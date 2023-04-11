В Харьковской области тракторист подорвался на мине
В Купянском районе тракторист наехал на взрывоопасный предмет, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Сегодня, 11 апреля, около 14:10 в Купянском районе вблизи сел Сподобовка и Кравцовка Шевченковского общества во время проведения весенне-полевых работ тракторист наехал на неизвестный снаряд. В результате 32-летний мужчина получил контузию. В настоящее время он находится в больнице.
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 17:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе тракторист наехал на взрывоопасный предмет, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".