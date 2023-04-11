На Харківщині тракторист підірвався на міні
У Куп’янському районі тракторист наїхав на вибухонебезпечний предмет, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Сьогодні, 11 квітня, близько 14:10 у Куп’янському районі поблизу сіл Сподобівка та Кравцівка Шевченківської громади під час проведення весняно-польових робіт тракторист наїхав на невідомий снаряд. В результаті 32-річний тракторист отримав контузію. Наразі він перебуває у лікарні.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 17:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янському районі тракторист наїхав на вибухонебезпечний предмет, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.".