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На Харківщині тракторист підірвався на міні

Події 17:27   11.04.2023
Оксана Якушко
На Харківщині тракторист підірвався на міні

У Куп’янському районі тракторист наїхав на вибухонебезпечний предмет, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Сьогодні, 11 квітня, близько 14:10 у Куп’янському районі поблизу сіл Сподобівка та Кравцівка Шевченківської громади під час проведення весняно-польових робіт тракторист наїхав на невідомий снаряд. В результаті 32-річний тракторист отримав контузію. Наразі він перебуває у лікарні.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 17:27;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янському районі тракторист наїхав на вибухонебезпечний предмет, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.".