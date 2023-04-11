На Харківщині тракторист підірвався на міні

У Куп’янському районі тракторист наїхав на вибухонебезпечний предмет, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Сьогодні, 11 квітня, близько 14:10 у Куп’янському районі поблизу сіл Сподобівка та Кравцівка Шевченківської громади під час проведення весняно-польових робіт тракторист наїхав на невідомий снаряд. В результаті 32-річний тракторист отримав контузію. Наразі він перебуває у лікарні.