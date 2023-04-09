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В Харківській області на городі чоловік підірвався на міні – ДСНС

Суспільство 13:17   09.04.2023
Вікторія Яковенко
В Харківській області на городі чоловік підірвався на міні – ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

В Ізюмі чоловік 1985 року народження на городі наступив на міну «Пелюстка».

НП сталася 9 квітня у селі Сніжківка на території приватного будинку, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області. Внаслідок вибуху чоловік отримав осколкові поранення різного ступеня важкості. Його шпиталізували.

«Шановні харків’яни! Будьте уважними і обережними. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією», – закликали рятувальники.

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2023 в 13:17;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі чоловік 1985 року народження на городі наступив на міну «Пелюстка».".