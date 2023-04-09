В Харківській області на городі чоловік підірвався на міні – ДСНС

В Ізюмі чоловік 1985 року народження на городі наступив на міну «Пелюстка».

НП сталася 9 квітня у селі Сніжківка на території приватного будинку, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області. Внаслідок вибуху чоловік отримав осколкові поранення різного ступеня важкості. Його шпиталізували.

«Шановні харків’яни! Будьте уважними і обережними. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією», – закликали рятувальники.