В Харьковской области на огороде мужчина подорвался на мине — ГСЧС

В Изюме мужчина 1985 года рождения на огороде наступил на мину «Лепесток».

ЧП произошло 9 апреля в селе Снежковка на территории частного дома, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения разной степени тяжести. Его госпитализировали.

«Уважаемые харьковчане! Будьте внимательны и осторожны. Не двигайтесь по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам. Не трогайте какие-либо подозрительные и незнакомые предметы. Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или, которые находились под враждебной оккупацией», — призвали в ГСЧС.