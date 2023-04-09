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В Харьковской области на огороде мужчина подорвался на мине — ГСЧС

Общество 13:17   09.04.2023
Виктория Яковенко
В Харьковской области на огороде мужчина подорвался на мине — ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Изюме мужчина 1985 года рождения на огороде наступил на мину «Лепесток».

ЧП произошло 9 апреля в селе Снежковка на территории частного дома, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения разной степени тяжести. Его госпитализировали.

«Уважаемые харьковчане! Будьте внимательны и осторожны. Не двигайтесь по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам. Не трогайте какие-либо подозрительные и незнакомые предметы. Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или, которые находились под враждебной оккупацией», — призвали в ГСЧС.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 апреля 2023 в 13:17;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме мужчина 1985 года рождения на огороде наступил на мину «Лепесток».".