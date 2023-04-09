В Харьковской области на огороде мужчина подорвался на мине — ГСЧС
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В Изюме мужчина 1985 года рождения на огороде наступил на мину «Лепесток».
ЧП произошло 9 апреля в селе Снежковка на территории частного дома, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения разной степени тяжести. Его госпитализировали.
«Уважаемые харьковчане! Будьте внимательны и осторожны. Не двигайтесь по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам. Не трогайте какие-либо подозрительные и незнакомые предметы. Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или, которые находились под враждебной оккупацией», — призвали в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2023 в 13:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме мужчина 1985 года рождения на огороде наступил на мину «Лепесток».".