На Харківщині чоловік наступив на міну “пелюстка” у дворі свого будинку – ДСНС

Рятувальники ДСНС повідомили про черговий підрив на вибухонебезпечному предметі, який стався на Харківщині ввечері 11 квітня.

“О 18:47 в Чугуївському районі, с. Рубіжне, на території приватного домоволодіння стався вибух вибухонебезпечного предмета. Чоловік, 1975 року народження, на подвір’ї власного будинку наступив на міну “пелюстку”. Внаслідок вибуху він отримав осколкові поранення різного ступеня важкості. Його було доставлено до міської лікарні. Остаточні обставини надзвичайної події з’ясовуються”, — поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також рятувальники нагадали про інший підрив, який учора стався в Куп’янському районі. Там постраждав тракторист.

“Близько 14:10 у Куп’янському районі стався черговий підрив транспортного засобу на невідомому вибухонебезпечному предметі. Подія виникла поблизу сіл Сподобівка та Кравцівка Шевченківської громади під час проведення весняно-польових робіт. В результаті наїзду трактора на ВНП 32-річний тракторист отримав контузію. Наразі він перебуває у лікувальному закладі”, – повідомили подробиці рятувальники.

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Лише минулої доби на Харківщині вилучили та знешкодили 161 вибухонебезпечний предмет. Жителів регіону закликають бути обережними та пильними.