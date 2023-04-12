Два підриви на мінах та поранена – Синєгубов повідомив про добу на Харківщині

Куп’янський район обстрілювали з РСЗВ, а в Ізюмському почалася пожежа через падіння російського безпілотника – подробиці подій повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Під обстрілами на Харківщині минулої доби були Харківський, Чугуївський, Куп’янський та Ізюмський райони.

“Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та дорожнє полотно. В Ізюмському районі внаслідок падіння російського БПЛА сталася пожежа на площі 10 га на відкритій території в полі. Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Кіндрашівка Куп’янського району поранення отримала 62-річна жінка“, – перерахував Олег Синєгубов.

Він також нагадав про два підриви на вибухонебезпечних предметах, які трапились у регіоні за добу. Постраждали 32-річний чоловік у селі Подобівка Куп’янського району та 48-річний – у селі Рубіжне на Чугуївщині. Подробиці подій раніше повідомляла ДСНС.