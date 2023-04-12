Два підриви на мінах та поранена – Синєгубов повідомив про добу на Харківщині
Куп’янський район обстрілювали з РСЗВ, а в Ізюмському почалася пожежа через падіння російського безпілотника – подробиці подій повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Під обстрілами на Харківщині минулої доби були Харківський, Чугуївський, Куп’янський та Ізюмський райони.
“Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та дорожнє полотно. В Ізюмському районі внаслідок падіння російського БПЛА сталася пожежа на площі 10 га на відкритій території в полі. Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Кіндрашівка Куп’янського району поранення отримала 62-річна жінка“, – перерахував Олег Синєгубов.
Читайте також: Два підриви на мінах та поранена – Синєгубов повідомив про добу на Харківщині
Він також нагадав про два підриви на вибухонебезпечних предметах, які трапились у регіоні за добу. Постраждали 32-річний чоловік у селі Подобівка Куп’янського району та 48-річний – у селі Рубіжне на Чугуївщині. Подробиці подій раніше повідомляла ДСНС.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Два підриви на мінах та поранена – Синєгубов повідомив про добу на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 08:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Куп’янський район обстрілювали з РСЗВ, а в Ізюмському почалася пожежа через падіння російського безпілотника – подробиці подій повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".