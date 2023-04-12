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Два підриви на мінах та поранена – Синєгубов повідомив про добу на Харківщині

Події 08:48   12.04.2023
Оксана Горун
Два підриви на мінах та поранена – Синєгубов повідомив про добу на Харківщині Фото: Телеграм Олега Синєгубова

Куп’янський район обстрілювали з РСЗВ, а в Ізюмському почалася пожежа через падіння російського безпілотника – подробиці подій повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Під обстрілами на Харківщині минулої доби були Харківський, Чугуївський, Куп’янський та Ізюмський райони.

Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та дорожнє полотно. В Ізюмському районі внаслідок падіння російського БПЛА сталася пожежа на площі 10 га на відкритій території в полі. Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Кіндрашівка Куп’янського району поранення отримала 62-річна жінка“, – перерахував Олег Синєгубов.

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    • Він також нагадав про два підриви на вибухонебезпечних предметах, які трапились у регіоні за добу. Постраждали 32-річний чоловік у селі Подобівка Куп’янського району та 48-річний – у селі Рубіжне на Чугуївщині. Подробиці подій раніше повідомляла ДСНС.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 08:48;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Куп’янський район обстрілювали з РСЗВ, а в Ізюмському почалася пожежа через падіння російського безпілотника – подробиці подій повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".