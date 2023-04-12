На Куп’янсько-Лиманському напрямку знищено та поранено понад 150 окупантів
На Куп’янсько-Лиманському напрямку за добу сталося 414 обстрілів та 9 бойових зіткнень, внаслідок чого 50 окупантів було знищено та 108 отримали поранення.
Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів в етері національного телемарафону. За його словами, Лимано-Куп’янський напрямок залишається лідером за кількістю артилерійських обстрілів.
«Знищено танк Т-72, безпілотний апарат «Орлан-10» і станцію РЕБ «Житель», – повідомив Череватий.
У ЗСУ також додали, що ворог продовжує атакувати на Бахмутському, Лиманському та Куп’янському напрямках.
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Ви читали новину: «На Куп’янсько-Лиманському напрямку знищено та поранено понад 150 окупантів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 11:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янсько-Лиманському напрямку за добу сталося 414 обстрілів та 9 бойових зіткнень, внаслідок чого 50 окупантів було знищено та 108 отримали поранення.".