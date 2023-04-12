На Куп’янсько-Лиманському напрямку знищено та поранено понад 150 окупантів

На Куп’янсько-Лиманському напрямку за добу сталося 414 обстрілів та 9 бойових зіткнень, внаслідок чого 50 окупантів було знищено та 108 отримали поранення.

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів в етері національного телемарафону. За його словами, Лимано-Куп’янський напрямок залишається лідером за кількістю артилерійських обстрілів.

«Знищено танк Т-72, безпілотний апарат «Орлан-10» і станцію РЕБ «Житель», – повідомив Череватий.

У ЗСУ також додали, що ворог продовжує атакувати на Бахмутському, Лиманському та Куп’янському напрямках.