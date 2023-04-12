Двоє людей загинули у Дворічній на Харківщині внаслідок обстрілу – поліція
Внаслідок ворожих обстрілів у Дворічній загинули двоє чоловіків, жінка отримала поранення – слідчі зафіксували наслідки військових злочинів рф, повідомила поліція Харківської області.
12 квітня окупанти обстріляли будинки та сараї у смт Дворічна Куп’янського району. Внаслідок поранення, не сумісні з життям, отримали 75-річний та 71-річний чоловіки. 64-річну жінку також поранено.
Поліцейські евакуювали тіла загиблих, поранену жінку доправили до лікарні.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 17:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих обстрілів у Дворічній загинули двоє чоловіків, жінка отримала поранення – слідчі зафіксували наслідки військових злочинів рф, повідомила поліція Харківської області.".