В Харькове взялись за реставрацию «моста влюбленных» в сквере «Стрелка» (фото)

В харьковском сквере «Стрелка» планируют перекрасить мост.

Как сообщили в СКП «Харьковзеленстрой», сейчас работники предприятия снимают старую краску с конструкций моста и парапета. Отмечают, что для этих работ применяют современное лазерное оборудование.

«После этого мост снова покрасят. Специалисты работают ежедневно, однако свои коррективы в работу вносят почасовые отключения света», — рассказали на предприятии.

Проход для пешеходов по мосту коммунальщики перекрывать пока не планируют.



Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Напомним, «мост влюбленных» в сквере «Стрелка» официально открыли 23 августа 2010 года. Его возвели на месте старого подвесного мостика. В 2014 году освещение моста полностью обновили, потому что старое «морально устарело».