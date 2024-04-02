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В Харькове взялись за реставрацию «моста влюбленных» в сквере «Стрелка» (фото)

Общество 22:01   02.04.2024
Елена Нагорная
В Харькове взялись за реставрацию «моста влюбленных» в сквере «Стрелка» (фото) Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

В харьковском сквере «Стрелка» планируют перекрасить мост.

Как сообщили в СКП «Харьковзеленстрой», сейчас работники предприятия снимают старую краску с конструкций моста и парапета. Отмечают, что для этих работ применяют современное лазерное оборудование.

«После этого мост снова покрасят. Специалисты работают ежедневно, однако свои коррективы в работу вносят почасовые отключения света», — рассказали на предприятии.

Проход для пешеходов по мосту коммунальщики перекрывать пока не планируют.


Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Напомним, «мост влюбленных» в сквере «Стрелка» официально открыли 23 августа 2010 года. Его возвели на месте старого подвесного мостика. В 2014 году освещение моста полностью обновили, потому что старое «морально устарело».

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 22:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском сквере «Стрелка» планируют перекрасить мост".