Live
  • Вт 02.04.2024
  • Харків  +17°С
  • USD 39.07
  • EUR 42.14

У Харкові взялися за реставрацію “мосту закоханих” у сквері “Стрілка” (фото)

Суспільство 22:01   02.04.2024
Олена Нагорна
У Харкові взялися за реставрацію “мосту закоханих” у сквері “Стрілка” (фото) Фото: СКП “Харківзеленбуд”

У харківському сквері “Стрілка” планують перефарбувати міст.

Як повідомили у СКП “Харківзеленбуд”, зараз працівники підприємства знімають стару фарбу з конструкцій мосту та парапету. Зазначають, що для цих робіт застосовують сучасне лазерне обладнання.

“Після цього міст знову пофарбують. Фахівці  працюють щоденно, проте свої корективи у роботу вносять погодинні відключення світла”, – розповіли на підприємстві.

Прохід для пішоходів комунальники перекривати поки не планують.


Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Нагадаємо, “міст закоханих” у сквері “Стрілка” офіційно відкрили 23 серпня 2010 року. Його звели на місці старого підвісного містка. У 2014 році освітлення мосту повністю оновили, бо старе “морально застаріло”.

Читайте також: За те, що харків’ян проганяють із газонів парків, мерія заплатить 10 млн грн

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини 2.04: нова ІПсО щодо Харкова, поранена дитина, підземна школа
Головні новини 2.04: нова ІПсО щодо Харкова, поранена дитина, підземна школа
02.04.2024, 23:12
Паліїв сухої трави штрафують на Харківщині: скільки платять ті, кого зловлять
Паліїв сухої трави штрафують на Харківщині: скільки платять ті, кого зловлять
02.04.2024, 22:36
У Харкові взялися за реставрацію “мосту закоханих” у сквері “Стрілка” (фото)
У Харкові взялися за реставрацію “мосту закоханих” у сквері “Стрілка” (фото)
02.04.2024, 22:01
“Цивільним рекомендується до 15.04 покинути Харків”: РФ запустила нову ІПсО
“Цивільним рекомендується до 15.04 покинути Харків”: РФ запустила нову ІПсО
02.04.2024, 21:15
«Картка харків’янина» тепер буде цифровою: з’явиться мобільний застосунок
«Картка харків’янина» тепер буде цифровою: з’явиться мобільний застосунок
02.04.2024, 14:36
Застрелив жінку за українську мову: суд у Харкові виніс вирок окупанту
Застрелив жінку за українську мову: суд у Харкові виніс вирок окупанту
02.04.2024, 20:27

Новини за темою:


Ви читали новину: «У Харкові взялися за реставрацію “мосту закоханих” у сквері “Стрілка” (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 22:01;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У харківському сквері “Стрілка” планують перефарбувати міст".