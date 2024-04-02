У Харкові взялися за реставрацію “мосту закоханих” у сквері “Стрілка” (фото)
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
У харківському сквері “Стрілка” планують перефарбувати міст.
Як повідомили у СКП “Харківзеленбуд”, зараз працівники підприємства знімають стару фарбу з конструкцій мосту та парапету. Зазначають, що для цих робіт застосовують сучасне лазерне обладнання.
“Після цього міст знову пофарбують. Фахівці працюють щоденно, проте свої корективи у роботу вносять погодинні відключення світла”, – розповіли на підприємстві.
Прохід для пішоходів комунальники перекривати поки не планують.
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
Нагадаємо, “міст закоханих” у сквері “Стрілка” офіційно відкрили 23 серпня 2010 року. Його звели на місці старого підвісного містка. У 2014 році освітлення мосту повністю оновили, бо старе “морально застаріло”.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: раставрация, реконструкция, сквер, стрелка, Харків, Харьковзеленстрой;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 22:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У харківському сквері “Стрілка” планують перефарбувати міст".