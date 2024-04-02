У Харкові взялися за реставрацію “мосту закоханих” у сквері “Стрілка” (фото)

У харківському сквері “Стрілка” планують перефарбувати міст.

Як повідомили у СКП “Харківзеленбуд”, зараз працівники підприємства знімають стару фарбу з конструкцій мосту та парапету. Зазначають, що для цих робіт застосовують сучасне лазерне обладнання.

“Після цього міст знову пофарбують. Фахівці працюють щоденно, проте свої корективи у роботу вносять погодинні відключення світла”, – розповіли на підприємстві.

Прохід для пішоходів комунальники перекривати поки не планують.



Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Нагадаємо, “міст закоханих” у сквері “Стрілка” офіційно відкрили 23 серпня 2010 року. Його звели на місці старого підвісного містка. У 2014 році освітлення мосту повністю оновили, бо старе “морально застаріло”.