Україна може бити по території РФ – глава МЗС Латвії

Уже є країни, які надали Україні західну зброю без жодних умов. Не про все це оголошують публічно, і навіть краще не говорити про це вголос до певного часу. Головне – вплив на полі бою… Зокрема і по російській території, звідки Росія атакує Україну. Україна може робити це, це передбачено міжнародним правом: ви можете завдавати ударів по тих місцях, звідки Росія веде напад на вас.