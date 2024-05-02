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Україна може бити по території РФ – глава МЗС Латвії

Події 11:23   02.05.2024
Байба Браже
очільниця МЗС Латвії
Україна може бити по території РФ – глава МЗС Латвії Фото: twitter.com/Braze_Baiba

Уже є країни, які надали Україні західну зброю без жодних умов. Не про все це оголошують публічно, і навіть краще не говорити про це вголос до певного часу. Головне – вплив на полі бою… Зокрема і по російській території, звідки Росія атакує Україну. Україна може робити це, це передбачено міжнародним правом: ви можете завдавати ударів по тих місцях, звідки Росія веде напад на вас.

Автор: Байба Браже, очільниця МЗС Латвії
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 11:23;

  • Кореспондент Байба Браже, очільниця МЗС Латвії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уже є країни, які надали Україні західну зброю без жодних умов. Не про все це оголошують публічно, і навіть краще…".