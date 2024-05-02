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Украина может бить по территории РФ — глава МИД Латвии

Мир 11:23   02.05.2024
Байба Браже
глава МИД Латвии
Украина может бить по территории РФ — глава МИД Латвии Фото: twitter.com/Braze_Baiba

Уже есть страны, которые предоставили Украине западное оружие без всяких условий. Не обо всем этом объявляют публично, и даже лучше не говорить об этом вслух до поры до времени. Главное – влияние на поле боя… В частности, и по российской территории, откуда Россия атакует Украину. Украина может делать это, это предусмотрено международным правом: вы можете наносить удары по тем местам, откуда Россия ведет нападение на вас.

Автор: Байба Браже, глава МИД Латвии
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 11:23;

  • Корреспондент Байба Браже, глава МИД Латвии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже есть страны, которые предоставили Украине западное оружие без всяких условий. Не обо всем этом объявляют публично, и даже лучше…".