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РФ спробує взяти Харків у півкільце – прогноз на травень військового експерта

Суспільство 17:45   02.05.2024
Оксана Якушко
РФ спробує взяти Харків у півкільце – прогноз на травень військового експерта

Росіяни не зможуть захопити Харків, але спробують оточити його з півночі та сходу, заявив в ефірі Radio NV керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

«З північного сходу може бути загострення, можуть бути наступальні дії російських військ на Харківщину, Сумщину. Вони можуть відрізнятись. На Сумщині – рейдові дії, ДРГ, швидше за все; на Харківщині — це спроба завдати удару та взяття Харкова в півкільце. Це можливі дії, які може ворог застосовувати», – заявив Мусієнко.

Але на думку керівника Центру військово-правових досліджень, ознак, що удар буде направлено безпосередньо на Харків, немає.

«Але є ознаки того, що бойові дії на Харківщині справді можуть загостритися. Як на Куп’янському напрямку, так і на Харківському, Слобожанському, такі підстави, гадаю, є. Є певні ознаки, які свідчать, що ворог може готуватися до цього. Скористається він цим чи ні? Покаже час. Але сил явно саме для руху на Харків недостатньо. Тому я думаю, що вони саме на Харків наступати і не будуть. А спробують із північного, західного, східного боку взяти у напівоточення місто та перерізатимуть логістику. Ось це може бути намір ворога на цьому етапі», – спрогнозував Мусієнко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 17:45;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни не зможуть захопити Харків, але спробують оточити його з півночі та сходу, заявив в ефірі Radio NV керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.".