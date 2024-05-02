РФ попробует взять Харьков в полукольцо – прогноз на май военного эксперта

Россияне не смогут захватит Харьков, но попытаются окружить его с севера и востока, заявил в эфире Radio NV руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

«С северо-востока может быть обострение, могут быть наступательные действия российских войск на Харьковщину, на Сумщину. Они могут отличаться. На Сумщине — рейдовые действия, ДРГ, скорее всего; на Харьковщине — это попытка нанести охватывающий удар и взятие Харькова в полукольцо. Это возможные действия, которые может враг применять», — заявил Мусиенко.

Но по мнению руководителя Центра военно-правовых исследований, признаков, что удар будет направлен непосредственно на Харьков, нет.

«Но есть признаки того, что боевые действия на Харьковщине действительно могут обостриться. Как на Купянском направлении, так и на Харьковском,Сслобожанском, такие основания, думаю, есть. Есть определенные признаки, свидетельствующие, что враг может к этому готовиться. Воспользуется ли он этим или нет? Покажет время. Но сил явно именно [для движения] на Харьков недостаточно. Поэтому я думаю, что они именно на Харьков наступать и не будут. А будут пробовать с северной, западной, восточной части брать в полуокружение город и перевезать логистику. Вот это может быть намерение врага на этом этапе», — спрогнозировал Мусиенко.