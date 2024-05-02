Показував свої статеві органи 15-річній: на Харківщині викрили чоловіка

На Харківщині поліцейські повідомили про підозру чоловіку за розбещення неповнолітньої.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 14 березня до правоохоронців звернулась 42-річна жінка та повідомила про протиправні дії щодо її доньки. Зазначається, що чоловік демонстрував 15-річній дівчині свої статеві органи.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 60-річний мешканець Лозової. Чоловік двічі судимий за аналогічні злочини. В травні минулого року був звільнений з місць позбавлення волі.

Слідчі повідомили про підозру чоловіку за ч.1 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) ККУ. Йому загрожує до 5 років тюрми.