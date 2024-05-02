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Показував свої статеві органи 15-річній: на Харківщині викрили чоловіка

Суспільство 15:55   02.05.2024
Вікторія Яковенко
Показував свої статеві органи 15-річній: на Харківщині викрили чоловіка Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині поліцейські повідомили про підозру чоловіку за розбещення неповнолітньої.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 14 березня до правоохоронців звернулась 42-річна жінка та повідомила про протиправні дії щодо її доньки. Зазначається, що чоловік демонстрував 15-річній дівчині свої статеві органи.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 60-річний мешканець Лозової. Чоловік двічі судимий за аналогічні злочини. В травні минулого року був звільнений з місць позбавлення волі.

Слідчі повідомили про підозру чоловіку за ч.1 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) ККУ. Йому загрожує до 5 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Показував свої статеві органи 15-річній: на Харківщині викрили чоловіка»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 15:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині поліцейські повідомили про підозру чоловіку за розбещення неповнолітньої.".