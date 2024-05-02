Live
  • Чт 02.05.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 39.64
  • EUR 42.3

Показывал свои половые органы 15-летней: на Харьковщине разоблачили мужчину

Общество 15:55   02.05.2024
Виктория Яковенко
Показывал свои половые органы 15-летней: на Харьковщине разоблачили мужчину Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине полицейские сообщили о подозрении мужчине за развращение несовершеннолетней.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 14 марта к правоохранителям обратилась 42-летняя женщина и сообщила о противоправных действиях по отношению к ее дочери. Мужчина демонстрировал 15-летней девушке свои половые органы.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 60-летний житель Лозовой. Мужчина дважды был судим за аналогичные преступления. В мае прошлого года его освободили из мест лишения свободы.

Следователи сообщили о подозрении мужчине по ч.1 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УКУ. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Читайте также: Глава детского центра с Харьковщины получил пожизненное за секс с учеником

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове бывшего вице-мэра будут судить за госизмену
В Харькове бывшего вице-мэра будут судить за госизмену
01.05.2024, 11:08
Главные новости Харькова 2 мая: длительные отключения электричества, обстрелы
Главные новости Харькова 2 мая: длительные отключения электричества, обстрелы
02.05.2024, 15:31
Линий обороны в тылу Украины почти не существует против наступления РФ – АР
Линий обороны в тылу Украины почти не существует против наступления РФ – АР
02.05.2024, 14:49
Подорвали, чтобы остановить колонны РФ: на Харьковщине ремонтируют мост (фото)
Подорвали, чтобы остановить колонны РФ: на Харьковщине ремонтируют мост (фото)
02.05.2024, 15:27
Работа в Харькове и области: предлагают вакансии с зарплатой до 20 тыс. грн
Работа в Харькове и области: предлагают вакансии с зарплатой до 20 тыс. грн
02.05.2024, 13:37
Россияне бьют по Дергачам: Синегубов призвал быть в укрытиях
Россияне бьют по Дергачам: Синегубов призвал быть в укрытиях
02.05.2024, 16:04

Новости по теме:

11:05
Месяц жила «по знакомым»: в Харькове беглянку отследили по мобильному
10:51
В Харькове полицейские «запеленговали» телефон сбежавшей из дома школьницы
10:34
Пошла в бассейн и перестала брать трубку: в Харькове нашли несовершеннолетнюю
15:19
На 10 лет сядет харьковчанин, который избил и изнасиловал несовершеннолетнюю
17:16
16-летней девушке продали стики к электронным сигаретам под Харьковом

Вы читали новость: «Показывал свои половые органы 15-летней: на Харьковщине разоблачили мужчину»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 15:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине полицейские сообщили о подозрении мужчине за развращение несовершеннолетней.".