Показывал свои половые органы 15-летней: на Харьковщине разоблачили мужчину
Фото: ГУНП в Харьковской области
На Харьковщине полицейские сообщили о подозрении мужчине за развращение несовершеннолетней.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 14 марта к правоохранителям обратилась 42-летняя женщина и сообщила о противоправных действиях по отношению к ее дочери. Мужчина демонстрировал 15-летней девушке свои половые органы.
Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 60-летний житель Лозовой. Мужчина дважды был судим за аналогичные преступления. В мае прошлого года его освободили из мест лишения свободы.
Следователи сообщили о подозрении мужчине по ч.1 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УКУ. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 15:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине полицейские сообщили о подозрении мужчине за развращение несовершеннолетней.".