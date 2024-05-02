Показывал свои половые органы 15-летней: на Харьковщине разоблачили мужчину

На Харьковщине полицейские сообщили о подозрении мужчине за развращение несовершеннолетней.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 14 марта к правоохранителям обратилась 42-летняя женщина и сообщила о противоправных действиях по отношению к ее дочери. Мужчина демонстрировал 15-летней девушке свои половые органы.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 60-летний житель Лозовой. Мужчина дважды был судим за аналогичные преступления. В мае прошлого года его освободили из мест лишения свободы.

Следователи сообщили о подозрении мужчине по ч.1 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УКУ. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

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