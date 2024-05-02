Робота в Харкові та області: пропонують вакансії із зарплатою до 20 тис. грн
Фото: ХОВА
Станом на 2 травня в Харківській області актуальні 2268 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія каротажника із зарплатою 20 тисяч гривень. Машиніст тепловоза матиме 18200, а архітектор – 15.
Редактор зароблятиме 14750, газівник – 13505, судовий розпорядник – 12880, виробник сиру – 12500, сигналіст – 12260, вогнетривник – 11560, а модельєр-конструктор – 11 тисяч.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 2 травня в Харківській області актуальні 2268 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".