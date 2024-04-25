Харків’янам пропонують роботу в міській лікарні
Фото: Харківська міськрада
В КНП «Міська багатопрофільна лікарня №18» пропонують роботу харків’янам, повідомили у Харківській міськраді.
У медзакладі актуальні вакансії:
– лікаря-бактеріолога у клініко-діагностичній лабораторії;
– медичної операційної сестри хірургічного відділення;
– медичної сестри-анестезистки анестезіологічного відділення;
– клінічного лаборанта клініко-діагностичної лабораторії.
Детальніша інформація – на офіційному сайті лікарні.
Читайте також: Робота в Харкові та області: пропонують бурити нафту та газ за 28 тис. грн
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: больница, вакансии, міськрада, робота, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків’янам пропонують роботу в міській лікарні»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 15:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В КНП «Міська багатопрофільна лікарня №18» пропонують роботу харків’янам, повідомили у Харківській міськраді. ".