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Харків’янам пропонують роботу в міській лікарні

Суспільство 15:20   25.04.2024
Вікторія Яковенко
Харків’янам пропонують роботу в міській лікарні Фото: Харківська міськрада

В КНП «Міська багатопрофільна лікарня №18» пропонують роботу харків’янам, повідомили у Харківській міськраді. 

У медзакладі актуальні вакансії:

– лікаря-бактеріолога у клініко-діагностичній лабораторії;

– медичної операційної сестри хірургічного відділення;

– медичної сестри-анестезистки анестезіологічного відділення;

– клінічного лаборанта клініко-діагностичної лабораторії.

Детальніша інформація – на офіційному сайті лікарні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 15:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В КНП «Міська багатопрофільна лікарня №18» пропонують роботу харків’янам, повідомили у Харківській міськраді. ".