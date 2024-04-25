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Робота в Харкові та області: пропонують бурити нафту та газ за 28 тис. грн

Суспільство 11:20   25.04.2024
Оксана Горун
Робота в Харкові та області: пропонують бурити нафту та газ за 28 тис. грн

ХОВА та обласна Служба зайнятості опублікували черговий ТОП-10 найкращих вакансій у Харкові та регіоні.

“Станом на 25 квітня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2128 вакансій”, — повідомила пресслужба ХОВА.

Повний перелік вакансій – за посиланням.

Кращі пропозиції, з погляду фахівців, виглядають так:

1. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ – 28 000 грн.

2. Тваринник – 25 000 грн.

3. Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва – 20 000 грн.

4. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування – 15 000 грн.

5. Інженер-землевпорядник – 13 200 грн.

6. Пожежний-рятувальник – 13 000 грн.

7. Покрівельник будівельний – 12 000 грн.

8. Сортувальник виробів, сировини та матеріалів – 11 000 грн.

9. Ревізор – 10 000 грн.

10. Сушильник папероробної (картоноробної) машини – 8 000 грн.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 11:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА та обласна Служба зайнятості опублікували черговий ТОП-10 найкращих вакансій у Харкові та регіоні".