Робота в Харкові та області: пропонують бурити нафту та газ за 28 тис. грн
ХОВА та обласна Служба зайнятості опублікували черговий ТОП-10 найкращих вакансій у Харкові та регіоні.
“Станом на 25 квітня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2128 вакансій”, — повідомила пресслужба ХОВА.
Повний перелік вакансій – за посиланням.
Кращі пропозиції, з погляду фахівців, виглядають так:
1. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ – 28 000 грн.
2. Тваринник – 25 000 грн.
3. Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва – 20 000 грн.
4. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування – 15 000 грн.
5. Інженер-землевпорядник – 13 200 грн.
6. Пожежний-рятувальник – 13 000 грн.
7. Покрівельник будівельний – 12 000 грн.
8. Сортувальник виробів, сировини та матеріалів – 11 000 грн.
9. Ревізор – 10 000 грн.
10. Сушильник папероробної (картоноробної) машини – 8 000 грн.
Читайте також: Харків’янам пропонують роботу в податковій
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вакансии, новини Харкова, робота, служба занятости, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Робота в Харкові та області: пропонують бурити нафту та газ за 28 тис. грн»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 11:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА та обласна Служба зайнятості опублікували черговий ТОП-10 найкращих вакансій у Харкові та регіоні".