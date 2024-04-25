Работа в Харькове и области: предлагают бурить нефть и газ за 28 тыс. грн

ХОВА и областная Служба занятости опубликовали очередной ТОП-10 лучших вакансий в Харькове и регионе.

«По состоянию на 25 апреля 2024 года, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 2128 вакансий», — сообщила пресс-служба ХОВА.

Полный перечень вакансий — по ссылке.

Лучше предложения, с точки зрения специалистов, выглядят так:

1. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведывательного бурения скважин на нефть и газ – 28 000 грн.

2. Животновод – 25 000 грн.

3. Тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства – 20 000 грн.

4. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования – 15 000 грн.

5. Инженер-землеустроитель – 13 200 грн.

6. Пожарный-спасатель – 13 000 грн.

7. Кровельщик строительный – 12 000 грн.

8. Сортировщик изделий, сырья и материалов – 11 000 грн.

9. Ревизор – 10 000 грн.

10. Сушильник бумагодельной (картонодельной) машины – 8 000 грн.

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