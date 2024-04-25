Работа в Харькове и области: предлагают бурить нефть и газ за 28 тыс. грн
ХОВА и областная Служба занятости опубликовали очередной ТОП-10 лучших вакансий в Харькове и регионе.
«По состоянию на 25 апреля 2024 года, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 2128 вакансий», — сообщила пресс-служба ХОВА.
Полный перечень вакансий — по ссылке.
Лучше предложения, с точки зрения специалистов, выглядят так:
1. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведывательного бурения скважин на нефть и газ – 28 000 грн.
2. Животновод – 25 000 грн.
3. Тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства – 20 000 грн.
4. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования – 15 000 грн.
5. Инженер-землеустроитель – 13 200 грн.
6. Пожарный-спасатель – 13 000 грн.
7. Кровельщик строительный – 12 000 грн.
8. Сортировщик изделий, сырья и материалов – 11 000 грн.
9. Ревизор – 10 000 грн.
10. Сушильник бумагодельной (картонодельной) машины – 8 000 грн.
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 11:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА и областная Служба занятости опубликовали очередной ТОП-10 лучших вакансий в Харькове и регионе".