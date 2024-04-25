Харьковчанам предлагают работу в городской больнице
Фото: Харьковский горсовет
В КНП «Городская многопрофильная больница №18» предлагают работу харьковчанам, сообщили в Харьковском горсовете.
В медучреждении актуальные вакансии:
— врача-бактериолога в клинико-диагностической лаборатории;
— медицинской операционной сестры хирургического отделения;
— медицинской сестры-анестезистки анестезиологического отделения;
– клинического лаборанта клинико-диагностической лаборатории.
Более подробная информация — на официальном сайте больницы.
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 15:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КНП «Городская многопрофильная больница №18» предлагают работу харьковчанам, сообщили в Харьковском горсовете. ".