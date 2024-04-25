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Харьковчанам предлагают работу в городской больнице

Общество 15:20   25.04.2024
Виктория Яковенко
Харьковчанам предлагают работу в городской больнице Фото: Харьковский горсовет

В КНП «Городская многопрофильная больница №18» предлагают работу харьковчанам, сообщили в Харьковском горсовете. 

В медучреждении актуальные вакансии:

— врача-бактериолога в клинико-диагностической лаборатории;

— медицинской операционной сестры хирургического отделения;

— медицинской сестры-анестезистки анестезиологического отделения;

– клинического лаборанта клинико-диагностической лаборатории.

Более подробная информация — на официальном сайте больницы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 15:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КНП «Городская многопрофильная больница №18» предлагают работу харьковчанам, сообщили в Харьковском горсовете. ".