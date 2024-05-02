Работа в Харькове и области: предлагают вакансии с зарплатой до 20 тыс. грн
По состоянию на 2 мая в Харьковской области актуальны 2268 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия каротажника с зарплатой в 20 тысяч гривен. Машинист тепловоза будет иметь 18200, а архитектор – 15 тысяч.
Редактор будет зарабатывать 14750, газовщик – 13505, судебный распорядитель – 12880, производитель сыра – 12500, сигналист – 12260, огнетривник – 11560, а модельер-конструктор – 11 тысяч.
С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Читайте также: Харьковчанам предлагают работу в городской больнице
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансии, зарплата, область, работа, робота, Харьков, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Работа в Харькове и области: предлагают вакансии с зарплатой до 20 тыс. грн»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 13:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 2 мая в Харьковской области актуальны 2268 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".