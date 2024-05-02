Работа в Харькове и области: предлагают вакансии с зарплатой до 20 тыс. грн

По состоянию на 2 мая в Харьковской области актуальны 2268 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия каротажника с зарплатой в 20 тысяч гривен. Машинист тепловоза будет иметь 18200, а архитектор – 15 тысяч.

Редактор будет зарабатывать 14750, газовщик – 13505, судебный распорядитель – 12880, производитель сыра – 12500, сигналист – 12260, огнетривник – 11560, а модельер-конструктор – 11 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

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