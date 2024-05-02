На Харківщині фіксують російські ДРГ: НГУ про ситуацію на кордоні та фронті
Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, в етері нацмарафону повідомив подробиці про активізацію росіян на Куп’янському напрямку та дії ДРГ.
“Щодо активності ворожих ДРГ, то цього тижня ми спостерігали її найбільше на Сумському напрямку. Ворог намагається промацати певні слабкі місця. За попередні тижні мали місце деякі випадки спроб проникнення диверсійних груп також і на Харківщині – на тих ділянках, де виконують завдання, у тому числі й підрозділи Національної гвардії. Щодо Харківщини, то тут більше фіксувалася активність не вздовж державного кордону, а вздовж лінії бойового зіткнення”, – сказав Музичук.
Він зазначив, що останніми днями певну активізацію фіксують на фронті на Куп’янському напрямку – після тижнів “затишшя”. На думку представника Нацгвардії, своїх цілей ворог не змінив – росіяни, як і взимку, прагнуть вийти на берег річки Оскіл. Це має надати їм тактичну перевагу. Однак Сили оборони зупиняють такі спроби окупантів.
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На питання про загрозу Харкову речник НГУ відповів так: “Ми повинні розуміти, що ситуація по лінії фронту завжди динамічна, і ворог може намагатися вчиняти певні дії (це стосується різних ділянок). У тому числі ми розуміємо, що іноді ворог може застосувати дії для того, щоб відвернути увагу на тому чи іншому напрямку наших військовослужбовців. Однак навіть та інформація, яка відома зараз, та підготовка, яка проводиться з боку наших Сил оборони в усіх напрямках, вона дозволяє утримувати ситуацію… у тому числі реагувати на загрози вздовж кордону й по Харківщині”.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, граница, дрг, купянское направление, нацгвардія, новини Харкова, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 09:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, в етері нацмарафону повідомив подробиці про активізацію росіян на Куп’янському напрямку та дії ДРГ".