На Харьковщине фиксируют российские ДРГ: НГУ о ситуации на границе и фронте

Руслан Музычук, спикер Национальной гвардии Украины, в эфире нацмарафона сообщил подробности об активизации россиян на Купянском направлении и действиях ДРГ.

«Что касается активности вражеских ДРГ, то на этой неделе мы наблюдали ее больше всего на Сумском направлении. Враг пытается прощупать определенные слабые места. За предыдущие недели имели место некоторые случаи попыток проникновения диверсионных групп также и на Харьковщине — на тех участках, где выполняют задачи, в том числе, и подразделения Национальной гвардии. Что касается Харьковщины, то здесь больше фиксировалась активность не вдоль государственной границы, а вдоль линии боевого столкновения», — сказал Музычук.

Он отметил, что в последние дни определенную активизацию фиксируют на фронте на Купянском направлении — после недель «затишья». По мнению представителя Нацгвардии, свои цели враг не изменил — россияне, как и зимой, стремятся выйти на берег реки Оскол. Это должно дать им тактическое преимущество. Однако Силы обороны пресекают такие попытки оккупантов.

На вопрос об угрозе Харькову спикер НГУ ответил так: «Мы должны понимать, что ситуация по линии фронта всегда динамична, и враг может пытаться совершать определенные действия (это касается разных участков). В том числе мы понимаем, что иногда враг может применить действия для того, чтобы отвлечь внимание на том или ином направлении наших военнослужащих. Однако даже та информация, которая известна сейчас, та подготовка, которая проводится со стороны наших Сил обороны по всем направлениям, она позволяет удерживать ситуацию… в том числе реагировать на угрозы вдоль границы и по Харьковщине».