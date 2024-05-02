Хто каже, що війна має бути заморожена, ніколи не дивився на карту – Ходжес
Фото: mk.usembassy.gov
Той, хто каже, що війна має бути заморожена, той ніколи не дивився на карту. Я маю на увазі, що вони не розуміють значення Криму, Чорного моря, а також ніколи не читали жодної книги з історії, тому що Росія ніколи не буде дотримуватись будь-якої укладеної угоди… Я сподіваюся, що ми припинимо безглузді розмови про “заморожування конфлікту”. Все до чого це призведе – на якийсь час відкладе наступний крок Росії.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 11:12;
Кореспондент Бен Ходжес, колишній командувач армії США у Європі у цій статті розкриває тему новин про те, що "Той, хто каже, що війна має бути заморожена, той ніколи не дивився на карту. Я маю на увазі, що вони…".