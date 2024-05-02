Хто каже, що війна має бути заморожена, ніколи не дивився на карту – Ходжес

Той, хто каже, що війна має бути заморожена, той ніколи не дивився на карту. Я маю на увазі, що вони не розуміють значення Криму, Чорного моря, а також ніколи не читали жодної книги з історії, тому що Росія ніколи не буде дотримуватись будь-якої укладеної угоди… Я сподіваюся, що ми припинимо безглузді розмови про “заморожування конфлікту”. Все до чого це призведе – на якийсь час відкладе наступний крок Росії.