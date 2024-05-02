Live
  • Чт 02.05.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 39.64
  • EUR 42.3

Кто говорит, что война должна быть заморожена, не смотрел на карту — Ходжес

Мир 11:12   02.05.2024
Бен Ходжес
бывший командующий армией США в Европе
Кто говорит, что война должна быть заморожена, не смотрел на карту — Ходжес Фото: mk.usembassy.gov

Тот, кто говорит, что война должна быть заморожена, никогда не смотрел на карту. Я имею в виду, что они не понимают значения Крыма, Черного моря, а также никогда не читали ни одной книги по истории, потому что Россия никогда не будет соблюдать какое-либо заключенное соглашение… Я надеюсь, что мы прекратим бессмысленные разговоры о «замораживании конфликта». Все к чему это приведет – на время отложит следующий шаг России.

Автор: Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе
Популярно
Главные новости Харькова 2 мая: длительные отключения электричества, обстрелы
Главные новости Харькова 2 мая: длительные отключения электричества, обстрелы
02.05.2024, 11:23
Терехов прокомментировал «беспрецедентное решение» для бизнеса в Харькове
Терехов прокомментировал «беспрецедентное решение» для бизнеса в Харькове
30.04.2024, 12:20
Изменения в системе оповещения населения Харьковщины анонсировал Синегубов
Изменения в системе оповещения населения Харьковщины анонсировал Синегубов
01.05.2024, 21:54
В Харькове продлят отключения электричества: его не будет 5 часов — облэнерго
В Харькове продлят отключения электричества: его не будет 5 часов — облэнерго
02.05.2024, 09:03
На Харьковщине фиксируют российские ДРГ: НГУ о ситуации на границе и фронте
На Харьковщине фиксируют российские ДРГ: НГУ о ситуации на границе и фронте
02.05.2024, 09:32
Харьковчанка Садурская завоевала три золотых медали и установила два рекорда
Харьковчанка Садурская завоевала три золотых медали и установила два рекорда
02.05.2024, 11:17

Новости по теме:

11:12
Кто говорит, что война должна быть заморожена, не смотрел на карту — Ходжес
10:07
Харьковский боевой медик получил «Золотой крест» от Сырского
09:32
На Харьковщине фиксируют российские ДРГ: НГУ о ситуации на границе и фронте
07:59
Враг активизировал наступление: какая ситуация в Купянске
07:23
Авиаудары по 7 населенным пунктам Харьковщины и 14 атак: сводка Генштаба ВСУ

Вы читали новость: «Кто говорит, что война должна быть заморожена, не смотрел на карту — Ходжес»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 11:12;

  • Корреспондент Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тот, кто говорит, что война должна быть заморожена, никогда не смотрел на карту. Я имею в виду, что они не…".