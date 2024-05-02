Кто говорит, что война должна быть заморожена, не смотрел на карту — Ходжес

Тот, кто говорит, что война должна быть заморожена, никогда не смотрел на карту. Я имею в виду, что они не понимают значения Крыма, Черного моря, а также никогда не читали ни одной книги по истории, потому что Россия никогда не будет соблюдать какое-либо заключенное соглашение… Я надеюсь, что мы прекратим бессмысленные разговоры о «замораживании конфликта». Все к чему это приведет – на время отложит следующий шаг России.