Кто говорит, что война должна быть заморожена, не смотрел на карту — Ходжес
Фото: mk.usembassy.gov
Тот, кто говорит, что война должна быть заморожена, никогда не смотрел на карту. Я имею в виду, что они не понимают значения Крыма, Черного моря, а также никогда не читали ни одной книги по истории, потому что Россия никогда не будет соблюдать какое-либо заключенное соглашение… Я надеюсь, что мы прекратим бессмысленные разговоры о «замораживании конфликта». Все к чему это приведет – на время отложит следующий шаг России.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: война, Ходжес;
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 11:12;
Корреспондент Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тот, кто говорит, что война должна быть заморожена, никогда не смотрел на карту. Я имею в виду, что они не…".