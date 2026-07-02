Иностранец в Харькове продавал уклонистам «бронь» и возможный побег в Европу

55-летний житель Харькова — гражданин Азербайджана — организовывал схему незаконного выезда за границу для уклонистов под видом трудоустройства в государственное учреждение.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

В марте 2026 года делец, владеющий точками по продаже меховых изделий на рынке «Барабашово», услышал разговор одной из посетительниц о проблемах ее знакомого с получением отсрочки от военной службы. Он предложил «помощь», заявил, что имеет влияние на должностных лиц одного из государственных учреждений в Харькове и может организовать трудоустройство с бронированием. При этом подчеркивал, что работать по факту не нужно. В дальнейшем он обещал оформить заграничную командировку в одну из стран Европы «в один конец».

Фигурант инструктировал заказчика и требовал копии его документов для проверки возможности реализации схемы. За свои услуги просил $20 тысяч, которые необходимо было передать заранее для изготовления документов.

14 апреля правоохранители задержали иностранца сразу после получения оговоренной суммы средств и сообщили ему о подозрении организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и получении неправомерной выгоды для себя.

Дело рассмотрит Холодногорский районный суд Харькова.