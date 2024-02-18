Самый известный блоггер Харькова кот Степан уехал из Харькова в Европу
Кот Степан вместе с любимой кошкой Стефанией и хозяйкой выехал из Харькова, который с конца декабря 2023 года чуть ли не ежедневно страдает от российских обстрелов.
Об этом блогер-миллионник сообщил в сториз на странице в Instagram.
«Дорогие друзья! Мы в безопасности и сейчас находимся на пути в Европу», — говорится в сториз.
Какую страну Европы и город выбрал харьковский кот Степан, неизвестно.
Ранее стало известно, что кот Степан угодил в ветклинику из-за стресса после обстрела 23 января.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: европа, кот Степан, уехал, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 февраля 2024 в 15:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кот Степан вместе с любимой кошкой Стефанией и хозяйкой выехал из Харькова, который с конца декабря 2023 года чуть ли не ежедневно страдает от российских обстрелов.".