Самый известный блоггер Харькова кот Степан уехал из Харькова в Европу

Кот Степан вместе с любимой кошкой Стефанией и хозяйкой выехал из Харькова, который с конца декабря 2023 года чуть ли не ежедневно страдает от российских обстрелов.

Об этом блогер-миллионник сообщил в сториз на странице в Instagram.

«Дорогие друзья! Мы в безопасности и сейчас находимся на пути в Европу», — говорится в сториз.

Какую страну Европы и город выбрал харьковский кот Степан, неизвестно.

Ранее стало известно, что кот Степан угодил в ветклинику из-за стресса после обстрела 23 января.

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