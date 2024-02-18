Live
  • Вс 18.02.2024
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 37.95
  • EUR 40.77

Самый известный блоггер Харькова кот Степан уехал из Харькова в Европу

Общество 15:51   18.02.2024
Оксана Якушко

Кот Степан вместе с любимой кошкой Стефанией и хозяйкой выехал из Харькова, который с конца декабря 2023 года чуть  ли не ежедневно страдает от российских обстрелов.

Об этом блогер-миллионник сообщил в сториз на странице в Instagram.

«Дорогие друзья! Мы в безопасности и сейчас находимся на пути в Европу», — говорится в сториз.

Какую страну Европы и город выбрал харьковский кот Степан, неизвестно.

Ранее стало известно, что кот Степан угодил в ветклинику из-за стресса после обстрела 23 января.

Читайте также: Самый известный блогер Харькова кот Степан в больнице после обстрела 23 января

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Россияне ударили по детсадам и больнице в Боровой Харьковской области (фото)
Россияне ударили по детсадам и больнице в Боровой Харьковской области (фото)
18.02.2024, 15:08
Самый известный блоггер Харькова кот Степан уехал из Харькова в Европу
Самый известный блоггер Харькова кот Степан уехал из Харькова в Европу
18.02.2024, 15:51
Мораторий снят: отключат ли в Харькове услуги ЖКХ должникам, сказал Терехов
Мораторий снят: отключат ли в Харькове услуги ЖКХ должникам, сказал Терехов
17.02.2024, 14:50
Главные новости Харькова 18.02: погибшего достали из-под завалов в Купянске
Главные новости Харькова 18.02: погибшего достали из-под завалов в Купянске
18.02.2024, 14:03
Более 50 ударов за сутки нанесли россияне по Харьковщине – Синегубов
Более 50 ударов за сутки нанесли россияне по Харьковщине – Синегубов
18.02.2024, 09:10
Ночью россияне били ракетами и «Ураганами» по Богодуховщине на Харьковщине
Ночью россияне били ракетами и «Ураганами» по Богодуховщине на Харьковщине
18.02.2024, 11:33

Новости по теме:

15:06
Эпидемия воспаления легких у детей в Китае – угроза для Европы или нет?
17:37
Пятерых детей забрали в странах Европы от выехавших с Харьковщины родителей
15:30
Первые люди в Европе вымерли 1,1 млн лет назад из-за экстремального холода
15:43
В Чехии сокращают выплаты беженцам из Украины. Новые правила стартуют с июля
18:55
Портников: Лондон тогда, когда его бомбили, выглядел как Харьков (видео)

Вы читали новость: «Самый известный блоггер Харькова кот Степан уехал из Харькова в Европу»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2024 в 15:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кот Степан вместе с любимой кошкой Стефанией и хозяйкой выехал из Харькова, который с конца декабря 2023 года чуть  ли не ежедневно страдает от российских обстрелов.".