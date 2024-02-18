Найвідоміший блогер Харкова кіт Степан поїхав з Харкова жити в безпечне місце

Кіт Степан разом із коханою кішкою Стефанією та власницею виїхав із Харкова, який від кінця грудня 2023 року чи не щодня потерпає від російських обстрілів.

Про це блогер-мільйонник повідомив у сторіз на сторінці в Іnstagram.

“Дорогі друзі! Ми у безпеці та зараз перебуваємо на шляху до Європи”, – йдеться в описі до сторіз.

Яку країну Європи та місто обрав харківський кіт, наразі невідомо.