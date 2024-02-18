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Найвідоміший блогер Харкова кіт Степан поїхав з Харкова жити в безпечне місце

Суспільство 15:51   18.02.2024
Оксана Якушко

Кіт Степан разом із коханою кішкою Стефанією та власницею виїхав із Харкова, який від кінця грудня 2023 року чи не щодня потерпає від російських обстрілів.

Про це блогер-мільйонник повідомив у сторіз на сторінці в Іnstagram.

“Дорогі друзі! Ми у безпеці та зараз перебуваємо на шляху до Європи”, – йдеться в описі до сторіз.

Яку країну Європи та місто обрав харківський кіт, наразі невідомо.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2024 в 15:51;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кіт Степан разом із коханою кішкою Стефанією та власницею виїхав із Харкова, який від кінця грудня 2023 року чи не щодня потерпає від російських обстрілів.".