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Самый известный блогер Харькова кот Степан собирает средства на ВСУ (видео)

Общество 17:30   04.10.2023
Оксана Якушко
Самый известный блогер Харькова кот Степан собирает средства на ВСУ (видео)

«Этот день настал – мы начинаем штурмовой сбор», — заявил в Instagram харьковский кот Степан, анонсировав сбор денег для обеспечения нужд Третьей Отдельной Штурмовой Бригады.

На страницах в Instagram украинского комика Виктора Розового и кота Степана опубликовано видео, где «Пабло Эсстепан» похитил Витю и требует выкуп в виде донатов.

«Лидеры мнений объединили усилия с Музеем Фрагментов Войны для обеспечения нужд Третьей Отдельной Штурмовой Бригады. Наша общая цель – собрать 30 000 000 гривен. Ради одной цели мы объединили мощных людей из разных сфер: профессиональных военных, журналистов, юристов, фотографов, телеведущих, стендаперов, художников и многих других», – заявил кот Степан.

Человек, который пришлет самый большой донат, получит обломок вражеской ракеты, залитый эпоксидной смолой. Эта ракета попала в Харьков.

«Просим максимального распространения сделать донат по ссылке в шапке профиля и оставить комментарий. Каждая гривна – это шаг, приближающий нас к цели», — обратились к аудитории блоггеры.

За сутки блоггеры собрали треть суммы, осталось еще 20 млн грн.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 17:30;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Этот день настал – мы начинаем штурмовой сбор», — заявил в Instagram харьковский кот Степан, анонсировав сбор денег для обеспечения нужд Третьей Отдельной Штурмовой Бригады.".