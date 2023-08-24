Кот Степан поздравил харьковчан

Самый популярный кот Харькова обратился к жителям города в связи с праздниками.

«Харьков! Как много смысла это слово значит для меня. Я родился здесь в 2009 году. Благодаря добрым людям я нашел свой дом. Жил и живу. И нет более родного города на земле, чем мой дорогой Харьков! Ты сегодня ранен, но несгибаем. Ты настоящий и надежный! Ты тыл наших сил обороны и безопасности! Ты отличный, комфортный, прекрасный. Ты – Город-Герой!» — такой текст от имени Степана разместила в Instagram его хозяйка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Степан (@loveyoustepan)

Кроме того, пушистый харьковчанин не забыл поздравить и с Днем Государственного флага.

«Наш сине-желтый флаг — такой вроде бы простой, но имеет очень большой смысл. Смысл всей нашей жизни, желания победы, покоя и мира. Смысл наших воинов и защитников Украины», — отметил блогер.