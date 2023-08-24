Кот Степан поздравил харьковчан
Самый популярный кот Харькова обратился к жителям города в связи с праздниками.
«Харьков! Как много смысла это слово значит для меня. Я родился здесь в 2009 году. Благодаря добрым людям я нашел свой дом. Жил и живу. И нет более родного города на земле, чем мой дорогой Харьков! Ты сегодня ранен, но несгибаем. Ты настоящий и надежный! Ты тыл наших сил обороны и безопасности! Ты отличный, комфортный, прекрасный. Ты – Город-Герой!» — такой текст от имени Степана разместила в Instagram его хозяйка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кроме того, пушистый харьковчанин не забыл поздравить и с Днем Государственного флага.
«Наш сине-желтый флаг — такой вроде бы простой, но имеет очень большой смысл. Смысл всей нашей жизни, желания победы, покоя и мира. Смысл наших воинов и защитников Украины», — отметил блогер.
Читайте также: Терехов поздравил Харьков с Днем города: «Ты не склоняешь голову» (видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Кот Степан поздравил харьковчан»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 09:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Самый популярный кот Харькова обратился к жителям города в связи с праздниками".