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Кот Степан поздравил харьковчан

Общество 09:25   24.08.2023
Оксана Горун
Кот Степан поздравил харьковчан Фото: Instagram кота Степана

Самый популярный кот Харькова обратился к жителям города в связи с праздниками.

«Харьков! Как много смысла это слово значит для меня. Я родился здесь в 2009 году. Благодаря добрым людям я нашел свой дом. Жил и живу. И нет более родного города на земле, чем мой дорогой Харьков! Ты сегодня ранен, но несгибаем. Ты настоящий и надежный! Ты тыл наших сил обороны и безопасности! Ты отличный, комфортный, прекрасный. Ты – Город-Герой!» — такой текст от имени Степана разместила в Instagram его хозяйка.

 

 

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Публикация от Степан (@loveyoustepan)

Кроме того, пушистый харьковчанин не забыл поздравить и с Днем Государственного флага.

«Наш сине-желтый флаг — такой вроде бы простой, но имеет очень большой смысл. Смысл всей нашей жизни, желания победы, покоя и мира. Смысл наших воинов и защитников Украины», — отметил блогер.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 09:25;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Самый популярный кот Харькова обратился к жителям города в связи с праздниками".