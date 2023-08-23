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Терехов поздравил Харьков с Днем города: «Ты не склоняешь голову» (видео)

Общество 08:54   23.08.2023
Оксана Горун
Терехов поздравил Харьков с Днем города: «Ты не склоняешь голову» (видео) Фото: скрин

23 августа в Харькове отмечают День города. Харьковчан поздравил мэр Игорь Терехов.

«Город-герой! Мегаполис со стальным характером и неодолимой жаждой свободы! Сколько бы тебя ни пытались уничтожить, запугать или покорить, ты не склоняешь головы перед захватчиками. И всегда возрождаешься, становясь еще сильнее и лучше, чем когда-либо. И в этот раз мы тоже обязательно победим, все восстановим и отстроим. Все вместе!» — написал Терехов в telegram.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 08:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 августа в Харькове отмечают День города. Харьковчан поздравил мэр Игорь Терехов".