Терехов привітав Харків із Днем міста: “Ти не схиляєш голову” (відео)
23 серпня у Харкові відзначають День міста. Харків’ян привітав мер Ігор Терехов.
“Місто-герою! Мегаполісе зі стальним характером і незборимою жагою до свободи! Скільки б тебе не намагалися знищити, залякати чи підкорити, ти не схиляєш голови перед загарбниками. І завжди відроджуєшся, стаючи ще сильнішим і кращим, ніж будь-коли. І цього разу ми теж обовʼязково переможемо, все відновимо і відбудуємо. Усі разом!” — написав Терехов у телеграмі.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 08:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 серпня у Харкові відзначають День міста. Харків’ян привітав мер Ігор Терехов".