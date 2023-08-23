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Терехов привітав Харків із Днем міста: “Ти не схиляєш голову” (відео)

Політика 08:54   23.08.2023
Оксана Горун
Терехов привітав Харків із Днем міста: “Ти не схиляєш голову” (відео)

23 серпня у Харкові відзначають День міста. Харків’ян привітав мер Ігор Терехов.

Місто-герою! Мегаполісе зі стальним характером і незборимою жагою до свободи! Скільки б тебе не намагалися знищити, залякати чи підкорити, ти не схиляєш голови перед загарбниками. І завжди відроджуєшся, стаючи ще сильнішим і кращим, ніж будь-коли. І цього разу ми теж обовʼязково переможемо, все відновимо і відбудуємо. Усі разом!” — написав Терехов у телеграмі.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 08:54;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 серпня у Харкові відзначають День міста. Харків’ян привітав мер Ігор Терехов".