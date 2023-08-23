Терехов привітав Харків із Днем міста: “Ти не схиляєш голову” (відео)

23 серпня у Харкові відзначають День міста. Харків’ян привітав мер Ігор Терехов.

“Місто-герою! Мегаполісе зі стальним характером і незборимою жагою до свободи! Скільки б тебе не намагалися знищити, залякати чи підкорити, ти не схиляєш голови перед загарбниками. І завжди відроджуєшся, стаючи ще сильнішим і кращим, ніж будь-коли. І цього разу ми теж обовʼязково переможемо, все відновимо і відбудуємо. Усі разом!” — написав Терехов у телеграмі.