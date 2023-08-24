Кіт Степан привітав харків’ян

Найпопулярніший кіт Харкова звернувся до мешканців міста у зв’язку зі святами.

“Харків! Як багато сенсу це слово значить для мене. Я народився тут у 2009 році. Завдяки добрим людям я знайшов свій дім. Жив і живу. І немає ріднішого міста на землі, аніж мій любий Харків! Ти сьогодні поранений, але незламний. Ти справжній та надійний! Ти тил наших сил оборони та безпеки! Ти чудовий, комфортний, прекрасний. Ти – Місто-Герой!” – такий текст від імені Степана розмістила в Instagram його господиня.

Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Степан (@loveyoustepan)

Крім того, пухнастий харків’янин не забув привітати й із Днем Державного прапора.

“Наш синьо-жовтий стяг – такий начебто простий, але має дуже великий сенс. Сенс усього нашого життя, бажання перемоги, спокою, та миру. Сенс наших воїнів та захисників України”, – зазначив блогер.