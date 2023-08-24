Кіт Степан привітав харків’ян
Найпопулярніший кіт Харкова звернувся до мешканців міста у зв’язку зі святами.
“Харків! Як багато сенсу це слово значить для мене. Я народився тут у 2009 році. Завдяки добрим людям я знайшов свій дім. Жив і живу. І немає ріднішого міста на землі, аніж мій любий Харків! Ти сьогодні поранений, але незламний. Ти справжній та надійний! Ти тил наших сил оборони та безпеки! Ти чудовий, комфортний, прекрасний. Ти – Місто-Герой!” – такий текст від імені Степана розмістила в Instagram його господиня.
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Крім того, пухнастий харків’янин не забув привітати й із Днем Державного прапора.
“Наш синьо-жовтий стяг – такий начебто простий, але має дуже великий сенс. Сенс усього нашого життя, бажання перемоги, спокою, та миру. Сенс наших воїнів та захисників України”, – зазначив блогер.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2023 в 09:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найпопулярніший кіт Харкова звернувся до мешканців міста у зв’язку зі святами".