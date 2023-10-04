Найвідоміший блогер Харкова кіт Степан збирає кошти на ЗСУ (відео)
«Цей день настав – ми розпочинаємо штурмовий збір», – заявив у Instagram харківський кіт Степан, анонсувавши збір грошей для забезпечення потреб Третьої окремої штурмової бригади.
На сторінках у Instagram українського коміка Віктора Розового та кота Степана опубліковано відео, де «Пабло Есстепан» викрав Вітю та вимагає викуп у вигляді донатів.
«Лідери думок обʼєднали зусилля з Музеєм Фрагментів Війни для забезпечення потреб Третьої окремої штурмової бригади. Наша спільна ціль – зібрати 30 000 000 гривень. Заради однієї мети ми об’єднали потужних людей з різних сфер: професійних військових, журналістів, юристів, фотографів, телеведучих, стендаперів, митців і багатьох інших», – заявив кіт Степан.
Людина, яка надішле найбільший донат, отримає уламок ворожої ракети, залитий епоксидною смолою. Ця ракета влучила у Харків.
«Просимо максимального поширення, зробити донат за посиланням у шапці профілю та залишити коментар. Кожна гривня – це крок, що наближує нас до мети», – звернулися до аудиторії блогери.
За добу блогери зібрали третину суми, залишилося ще 20 млн грн.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2023 в 17:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Цей день настав – ми розпочинаємо штурмовий збір», – заявив у Instagram харківський кіт Степан, анонсувавши збір грошей для забезпечення потреб Третьої Окремої Штурмової Бригади.".