Live
  • Ср 04.10.2023
    • Харків
  •   +21°С
  • USD 36.59
  • EUR 38.33
    • 🔴

Найвідоміший блогер Харкова кіт Степан збирає кошти на ЗСУ (відео)

Суспільство 17:30   04.10.2023
Оксана Якушко
Найвідоміший блогер Харкова кіт Степан збирає кошти на ЗСУ (відео)

«Цей день настав – ми розпочинаємо штурмовий збір», – заявив у Instagram харківський кіт Степан, анонсувавши збір грошей для забезпечення потреб Третьої окремої штурмової бригади.

На сторінках у Instagram українського коміка Віктора Розового та кота Степана опубліковано відео, де «Пабло Есстепан» викрав Вітю та вимагає викуп у вигляді донатів.

«Лідери думок обʼєднали зусилля з Музеєм Фрагментів Війни для забезпечення потреб Третьої окремої штурмової бригади. Наша спільна ціль – зібрати 30 000 000 гривень. Заради однієї мети ми об’єднали потужних людей з різних сфер: професійних військових, журналістів, юристів, фотографів, телеведучих, стендаперів, митців і багатьох інших», – заявив кіт Степан.

Людина, яка надішле найбільший донат, отримає уламок ворожої ракети, залитий епоксидною смолою. Ця ракета влучила у Харків.

«Просимо максимального поширення, зробити донат за посиланням у шапці профілю та залишити коментар. Кожна гривня – це крок, що наближує нас до мети», – звернулися до аудиторії блогери.

За добу блогери зібрали третину суми, залишилося ще 20 млн грн.

Читайте також: Кіт Степан привітав харків’ян

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Банда зрадників шукала атошників і патріотів під час окупації Харківщини
Банда зрадників шукала атошників і патріотів під час окупації Харківщини
04.10.2023, 17:52
Вибухи на Бєлгородщині: СБУ вразила ворожий комплекс ППО за 1,2 млрд (відео)
Вибухи на Бєлгородщині: СБУ вразила ворожий комплекс ППО за 1,2 млрд (відео)
04.10.2023, 13:02
Що відбувається на південному фронті: дані ISW та “Інформаційного спротиву”
Що відбувається на південному фронті: дані ISW та “Інформаційного спротиву”
04.10.2023, 08:18
Синєгубов підтвердив обстріл Харкова
Синєгубов підтвердив обстріл Харкова
10.10.2022, 10:05
Найвідоміший блогер Харкова кіт Степан збирає кошти на ЗСУ (відео)
Найвідоміший блогер Харкова кіт Степан збирає кошти на ЗСУ (відео)
04.10.2023, 17:30
Генплан Харкова та нові трамваї обговорив Терехов із представником ООН
Генплан Харкова та нові трамваї обговорив Терехов із представником ООН
04.10.2023, 16:49

Новини за темою:

18:29
Зробив пропозицію лапки і серця. Найвідоміший кіт Харкова Степан одружився
15:40
В Італії популярний регіон вводить обмеження для туристів. І це не Венеція
13:58
Кіт Степан знову повернувся до Харкова
15:31
Всесвітньо відомий кіт Степан завітав у Харкові до рятувальників ДСНС
13:47
Назвали Скай: Українська тенісистка з Харкова Світоліна народила доньку

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Найвідоміший блогер Харкова кіт Степан збирає кошти на ЗСУ (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2023 в 17:30;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Цей день настав – ми розпочинаємо штурмовий збір», – заявив у Instagram харківський кіт Степан, анонсувавши збір грошей для забезпечення потреб Третьої Окремої Штурмової Бригади.".