Найвідоміший блогер Харкова кіт Степан збирає кошти на ЗСУ (відео)

«Цей день настав – ми розпочинаємо штурмовий збір», – заявив у Instagram харківський кіт Степан, анонсувавши збір грошей для забезпечення потреб Третьої окремої штурмової бригади.

На сторінках у Instagram українського коміка Віктора Розового та кота Степана опубліковано відео, де «Пабло Есстепан» викрав Вітю та вимагає викуп у вигляді донатів.

«Лідери думок обʼєднали зусилля з Музеєм Фрагментів Війни для забезпечення потреб Третьої окремої штурмової бригади. Наша спільна ціль – зібрати 30 000 000 гривень. Заради однієї мети ми об’єднали потужних людей з різних сфер: професійних військових, журналістів, юристів, фотографів, телеведучих, стендаперів, митців і багатьох інших», – заявив кіт Степан.

Людина, яка надішле найбільший донат, отримає уламок ворожої ракети, залитий епоксидною смолою. Ця ракета влучила у Харків.

«Просимо максимального поширення, зробити донат за посиланням у шапці профілю та залишити коментар. Кожна гривня – це крок, що наближує нас до мети», – звернулися до аудиторії блогери.

За добу блогери зібрали третину суми, залишилося ще 20 млн грн.