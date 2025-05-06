Сегодня 6 мая: какой праздник и день в истории

6 мая – День пехоты Вооруженных сил Украины. В этот день 1527 года произошло разграбление Рима, существенно повлиявшее на авторитет папства. В 1686-м Гетманщину окончательно разделили между собой Московия и Речь Посполитая. В 1920-м завершился Первый Зимний поход армии УНР. В 1937-м произошла авария крупнейшего дирижабля мира. В 1994-м открыли тоннель под Ла-Маншем. В 2004-м начали взрываться артиллерийские склады в Новобогдановке. В 2022-м Генштаб сообщил об освобождении пяти сел в Харьковской области. В 2023-м в Великобритании короновали короля Чарльза III и королеву Камиллу.

Праздники и памятные даты 6 мая

6 мая – День пехоты Вооруженных сил Украины.

В мире – Международный день без диет, Всемирный день борьбы с астмой (первый вторник мая).

Также сегодня: Международный день женщин на мотоциклах, День раскраски, Международный день коучинга.

6 мая в истории

6 мая 1527 года Рим захватила и разграбила восставшая армия императора Карла V Габсбурга. Это стало поворотной точкой в ​​истории папства – после разграбления Рима Папа уже никогда не имел такого влияния на политику континента, как до этого инцидента. Что характерно, до нападения христиан на центр христианского мира дело дошло во многом из-за действий самого Папы Римского. Тогда это был Климент VII. Он поддерживал традиционную для своих предшественников конкуренцию за власть с императором Священной Римской империи. В этот момент империю возглавлял Карл V Габсбург, являвшийся одновременно эрцгерцогом Австрии и королем Испании. Рост могущества этого политического деятеля беспокоил Папу. Он инициировал создание «антигабсбургского» союза, который вошел в историю как Коньякская лига. Папа объединился с королем Франции Франциском I (в рамках этого союза, но позже римских событий племянницу папы Климента Екатерину Медичи выдали замуж за сына короля Франции – будущего Генриха II). Также в Коньякскую лигу входили итальянские государства: Миланское герцогство, Венецианская республика, Генуэзская республика и Флоренция. Собрав силы, папская армия атаковала Сиенскую республику (город-государство в Италии), имевшую союзнические отношения с Карлом V. Успеха войска Коньякской лиги не достигли. А вместо этого «накликали» в Италию немецко-испанское войско Габсбургов. В один страшный для Папы Климента VII момент наемники Карла V не получили зарплату. Тогда они подняли бунт и заставили своего командующего герцога Карла III Бурбонского повести их в наступление на Рим – богатый город, где можно было хорошо «заработать» себе грабежом. Особенности этой истории придавало то, что часть войска составляли лютеране, хотя сам Лютер нападение на Рим не одобрил. Впрочем, католиков, которые атаковали главу собственной церкви, тоже было немало. Так что ни о какой «религиозной войне» в данном случае речь не шла. Исключительно – о мародерстве.

6 мая 1527 года войска императора, вышедшие из-под контроля, захватили Рим. Пытаясь их удержать, на лестнице Собора святого Петра погибли 147 из 189 швейцарских гвардейцев, составляющих «армию Ватикана». В память о тех событиях сейчас папские гвардейцы в Ватикане присягают именно 6 мая. Благодаря самопожертвованию своей гвардии Папа успел сбежать из Ватикана в замок Святого Ангела, где и находился несколько месяцев, пока не заплатил за освобождение безумный выкуп – 400 тысяч дукатов. Разграбление Рима новыми варварами длилось почти год.

«Только в феврале 1528 года распространение чумы и приближение войск Лиги под командованием Оде де Фуа заставили армию (Римской империи – Ред.) отступить из города в Неаполь. Население Рима сократилось с 55 000 до 10 000 из-за зверств, голода, вспышки чумы и бегства из города. Последующая потеря армии Лиги во время осады Неаполя обеспечила Карлу V победу в войне Коньякской лиги. Император отрицал ответственность за разграбление и снова заключил соглашение с Климентом VII. С другой стороны, разграбление Рима еще больше обострило религиозную ненависть и антагонизм между католиками и лютеранами», — пишет англоязычная Википедия.

Папа Римский по результатам этих событий потерял значительную часть территорий, финансов, а главное – авторитета, который так уже никогда и не восстановился.

6 мая 1686 года Гетманщину окончательно разделили между собой Московия и Речь Посполитая. В этот день они заключили договор, названный «Вечный мир». Подробнее.

6 мая 1920 года завершился Первый зимний поход Армии УНР. Его историки называют самой героической страницей военного искусства периода Украинской революции. Подробнее.

6 мая 1937 года в США во время приземления взорвался «Титаник среди дирижаблей» – немецкий трансатлантический цеппелин LZ 129 «Гинденбург». В крушении погибли 35 человек. Подробнее.

6 мая 1994 года королева Великобритании Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран открыли тоннель между Францией и Великобританией, проходящей под проливом Ла-Манш. Подробнее.

6 мая 2004 года начали взрываться артиллерийские склады в Новобогдановке Запорожской области. Это была первая из трех (и самая мощная) серия взрывов на этом объекте. Подробнее.

6 мая 2022 года Генштаб ВСУ сообщил об освобождении пяти сел в Харьковской области: Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа. Также в сводке информировали о том, что Силы обороны зашли в Черкасские Тишки.

6 мая 2023 года в Великобритании состоялась коронация короля Карла (Чарльза) ІІІ и королевы-консорта Камиллы. Подробнее.

Церковный праздник 6 мая

6 мая чтят память праведного Иова Многострадального. Подробнее.

Народные приметы

Если комары летают стаями, будет потепление.

Если дует южный ветер, то лето будет ранним.

Если день безветренный, то будет хороший урожай.

Что нельзя делать 6 мая

Нельзя топтать траву и смахивать с нее росу.

Нельзя ссориться и бездельничать.