Питання, які не можна вирішувати самостійно, – Ляшко про ліки за рецептами

З 1 квітня перелік лікарських засобів, що відпускаються за рецептом, не збільшився, наголосив в етері телемарафону міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. За його словами, нововведення одне: рецептурний лікарський препарат тепер можна отримати за електронним рецептом.

Чи є лікарський препарат рецептурним, чи ні – визначається не Міністерством охорони здоров’я, а в момент реєстрації такого засобу, підкреслив Ляшко.

“Більшість тих лікарських засобів, яка крутилась в мережі, не належала до групи рецептурних. Але багато з тих лікарських засобів, про які йшла мова, вони були зареєстровані, наприклад, у 2005, 2007 році. І там чітко прописано, що це рецептурний лікарський засіб і повинен відпускатися за рецептом. Міністерство охорони здоров’я на 1 квітня не збільшило жодної групи препаратів, жодного засобу, який повинен відпускатися за рецептом. Ми з 1 квітня тільки запустили можливість отримати рецептурний лікарський засіб за електронним рецептом”, – зазначив міністр.

Таку можливість Ляшко назвав “додатковим сервісом” і додав, що йому передувала низка рішень.

“Електронний рецепт у нас був доступний років зо три, але тільки на ті лікарські засоби, які входили до програми “Доступні ліки”. У серпні 2022 року ми в програму “Доступні ліки” ввели всі препарати з групи антибіотиків і також дозволили їх отримувати через електронний рецепт. У листопаді 2022 року до цієї групи препаратів додалися наркотичні лікарські засоби. І з 1 квітня є можливість отримати всю групу рецептурних препаратів”, – нагадав Ляшко.

Також міністр зазначив, що перевірити – чи є препарат рецептурним – можна не заходячи на портал Державного реєстру лікарських засобів України, а просто відкривши інструкцію.

“Рецептурну групу препаратів людина сама собі не може призначати. Тому що вона направлена на те, щоб лікувати якусь певну хворобу або зменшити певні симптоми. Рецептурну групу можна вживати лише тоді, коли це говорить лікар. Жодного самолікування. Сусід або інтернет не можуть вам підказати, чи можна цей препарат для певної патології чи симптомів вживати, чи ні. Усі наші соціологічні дослідження показують, що в Україні великий відсоток людей, які займаються самолікуванням. При всій повазі до українців, є питання такі, які не можна вирішувати самостійно”, – вважає Ляшко.

Як приклад він навів знеболювальні препарати, які людина може приймати для усунення симптомів, що може призвести до виявлення хвороби на пізнішій стадії, коли лікувати її буде важче або взагалі неможливо.

Щодо ажіотажу в аптеках, то, за словами Ляшка, буде зроблено певні висновки.

“Це характерно виключно для центрального регіону, Київ та Київська область, оскільки загалом по країні ажіотажу такого в аптеках не відмічалось. Зараз комунікаційники розбираються, що послужило тригером, чому так відбулося і що ми, як Міністерство охорони здоров’я, повинні робити, щоб це не відбувалось в майбутньому”, – додав Ляшко.