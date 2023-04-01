Ліки за рецептами: міністр Ляшко не помітив ажіотажу в аптеках Харкова

В етері нацмарафону міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що ажіотаж в аптеках 31 березня через запровадження електронного рецепта виник лише в Києві.

“Те, що сталося, це сталося тільки в Києві. Бо те, що ми промоделювали по інших регіонах, – ніякого ажіотажу не було“, – сказав Ляшко, відповідаючи на запитання ведучого нацмарафону про причини аптечної паніки, що виникла в країні.

При цьому Ляшко вкотре запевнив, що підстав для ажіотажу немає – з 1 квітня не змінюються ні правила відпуску ліків в аптеках, ні контроль за цим процесом. При цьому міністр частково пояснив, як аптекарям вдається відпускати без рецептів те, що давно має бути рецептурним.

“У нас завжди рецептурні препарати відпускалися за рецептами. Водночас є певна вимога, якою користувалися аптечні мережі, коли ми кажемо, що не було вимоги зберігати паперовий рецепт в аптеці. І це дозволяло аптекам відпускати рецептурні препарати без рецептів. Ми контроль не посилюємо – усе те, що було до 1 квітня, залишається. З’явився додатковий сервіс – електронний рецепт, щоб ми могли відслідковувати, хто що виписує, на які групи препаратів, де відпускається, на яку хворобу виписують той чи інший препарат“, – пояснив міністр охорони здоров’я.

Зокрема, Ляшко пообіцяв відправляти на переатестацію лікарів, які спробують лікувати вірусні захворювання антибіотиками.

“Ми не підтримували й не підтримуємо, й будемо відправляти на переатестацію тих лікарів, які, наприклад, лікують гострі респіраторні вірусні інфекції антибіотиками або протимікробними лікарськими засобами. На це треба впливати, тому що за самолікуванням криється велика проблема”, – заявив міністр.

Щодо реальних змін, які набули чинності з 1 квітня, то Ляшко докладно розповів усю історію питання. Цитуємо його дослівно: “Є питання довоєнного періоду, коли в нас була група рецептурних препаратів, які повинні були відпускатися за рецептом лікаря. Ця рецептурна група препаратів не змінювалася Міністерством охорони здоров’я ні до війни, ні зараз, у період воєнного стану. На 1 квітня 2022 року ми планували зайти з електронним рецептом по антибіотиках. Через те, що відбулось повномасштабне вторгнення РФ на територію України, бойові дії, ми відтермінували впровадження електронного рецепта, як додаткового сервісу для пацієнта, який буде приходити до аптечного закладу. При цьому, що електронний рецепт на програму “Доступні ліки” працює в нашій країні понад три роки. У травні ми прибрали рецептурний відпуск у принципі на все, щоб спростити ситуацію, тому що вона була в нас трошки хаотична, що пов’язано з веденням бойових дій на території України. Уже в серпні системна логістика в аптечній мережі – у постачальників і виробників – стабілізувалася. Ми розпочали повністю контролювати процес, розуміти, що де відбувається, в якому регіоні та якій аптеці. І в серпні місяці ми скасовуємо дію того пункту постанови щодо антибіотиків і запускаємо додатковий сервіс – електронний рецепт. Тобто в країні вже майже більше пів року працює електронний рецепт разом із паперовим на антибіотики. У листопаді ми скасовуємо цю дію постанови на безрецептурний відпуск на наркотичні лікарські засоби та також запускаємо цей процес і додатковий сервіс. Весь цей час ми готували нашу базу електронну для того, щоб весь реєстр лікарських засобів рецептурних завести в цифровий формат, і можна було запустити відпуск за електронним рецептом на всю групу рецептурних препаратів. І ми вийшли на те, що на 1 квітня 2023 року нам це вдалось, і ми повернулись до системи, й сказали людям: тепер ви можете отримати й додатково рецептурну групу препаратів за електронним рецептом. Ніякі нові препарати не потрапили до рецептурної групи, не змінилася ніяка ситуація щодо посилення контролю відпуску чи інших речей. Тобто з’явився додатковий сервіс. Питання відпуску рецептурних препаратів не регулюється питанням запровадження електронного рецепта. Це треба зрозуміти”.