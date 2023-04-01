Ліки за рецептами: напередодні в Харкові вишикувалися черги в аптеки

Люди в Харкові піддалися загальнонаціональному ажіотажу – фото та відео з переповнених 31 березня аптек опублікували в соцмережах.

“В аптеках Харкова сьогодні аншлаг. Усі хочуть встигнути купити ліки без рецепта”, “Німесіл” усі купили?” – коментували фото та відео з переповнених аптек у харківських пабліках.

Тим часом в обговореннях у міських чатах харків’яни обурювалися нововведенням, навіть не розібравшись у його суті.

“Коли підніметься тиск, до стану повний пісець, швидку з аптеки викликатиму”, – попередив у чаті МГ “Об’єктив” харків’янин В’ячеслав.

Інший вихід із ситуації знайшов користувач з ніком Gala: “Переходитимемо на народну медицину, коріння копати, листочки жувати”.

“Невже до часу такі дії. Мало нам рекету і ще їздитимемо лікарями за аспірином. Невже нема чим зайнятися нашим депутатам. Ганьба”, – обурилася харків’янка Вікторія Астапова.

При цьому багато учасників подібних обговорень уважно прочитали роз’яснення МОЗ та Харківської ОВА та зазначили, що в списку рецептурних препаратів жодних змін не відбулося. Єдине нововведення, яке діятиме з 1 квітня – поява е-рецепту. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, реагуючи на ажіотаж.

У ХОВА уточнили : “Із завтрашнього дня в регіоні певні ліки можна буде отримати лише за електронними або паперовими рецептами. Нововведення не відносяться до населених пунктів, де ведуться бойові дії”. Список населених пунктів, де ведуться бойові дії, затверджено Мінрегіоном. З ним можна ознайомитись за посиланням. Харківська міська територіальна громада у цьому списку є в розділі “Території можливих бойових дій”.