Ліки за рецептами: у ХОВА повідомили, кого не торкнеться нововведення

Введення е-рецептів з 1 квітня викликало ажіотаж у країні. У Харкові також вишикувалися довгі черги за ліками. У ХОВА дали роз’яснення.

“Від завтра в регіоні певні ліки можна буде отримати лише за електронним або паперовим рецептам. Нововведення не стосуються населених пунктів, де ведуться бойові дії”, – повідомили в Харківській ОВА.

Повний перелік населених пунктів, де йдуть бойові дії, затверджено наказом Мінреінтеграції. Перелік доступний за посиланням.

У ХОВА повідомили, що за рецептом продаватиметься приблизно половина всіх ліків. Серед них:

– антибіотики;

– протисудомні засоби;

– гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні);

– препарати на лікування артеріального тиску, серцевих захворювань;

– деякі антигельмінтні препарати;

– деякі антигістамінні засоби;

– кроворозріджувальні препарати;

– антидепресанти, нейролептики та релаксанти;

– стероїдні лікарські засоби;

– деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі.

“Рецепт можна отримати за медичними показаннями у профільних лікарів. А переконатися, чи препарат є рецептурним, можна на сайті Державного реєстру лікарських засобів”, – зазначили чиновники.