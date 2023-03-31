Ліки за рецептами: у ХОВА повідомили, кого не торкнеться нововведення
Введення е-рецептів з 1 квітня викликало ажіотаж у країні. У Харкові також вишикувалися довгі черги за ліками. У ХОВА дали роз’яснення.
“Від завтра в регіоні певні ліки можна буде отримати лише за електронним або паперовим рецептам. Нововведення не стосуються населених пунктів, де ведуться бойові дії”, – повідомили в Харківській ОВА.
Повний перелік населених пунктів, де йдуть бойові дії, затверджено наказом Мінреінтеграції. Перелік доступний за посиланням.
У ХОВА повідомили, що за рецептом продаватиметься приблизно половина всіх ліків. Серед них:
– антибіотики;
– протисудомні засоби;
– гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні);
– препарати на лікування артеріального тиску, серцевих захворювань;
– деякі антигельмінтні препарати;
– деякі антигістамінні засоби;
– кроворозріджувальні препарати;
– антидепресанти, нейролептики та релаксанти;
– стероїдні лікарські засоби;
– деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі.
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“Рецепт можна отримати за медичними показаннями у профільних лікарів. А переконатися, чи препарат є рецептурним, можна на сайті Державного реєстру лікарських засобів”, – зазначили чиновники.
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Ви читали новину: «Ліки за рецептами: у ХОВА повідомили, кого не торкнеться нововведення»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 20:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Введення е-рецептів з 1 квітня викликало ажіотаж у країні. У Харкові також вишикувалися довгі черги за ліками. У ХОВА дали роз’яснення".